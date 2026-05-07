José María Listorti confesó el lado difícil de trabajar con Marcelo Tinelli

José María Listorti quedó en el centro de la escena tras una charla relajada con Pachu Peña en Pop Radio. Mientras recordaban los viejos tiempos, el humorista soltó una confesión que sorprendió a muchos sobre las reglas de convivencia en los años de éxito.

Al referirse a la exposición mediática de aquel entonces, Listorti fue directo y dijo que "Nunca podíamos ir a los programas, nunca fui al living de Susana por ejemplo y yo trabajaba en Telefe. Publicidades tampoco, no querían que saliéramos en todos lados". Estas palabras rápidamente se volvieron virales y generaron un clima de tensión.

Ante la repercusión, el comediante decidió dar su versión en Desayuno Americano para evitar malentendidos con su exjefe. Con sinceridad, admitió que "La verdad es que vi el recorte y sí... si lo escucha Marcelo, le va a caer mal". A pesar del susto inicial, profundizó en los motivos detrás de aquellas prohibiciones del pasado.

En su descargo, explicó la visión del conductor y señaló que "Si Marcelo ve el recorte, le va a caer mal pero él quería que la gente nos viera únicamente en el programa. Trabajar con él tenía 10.000 cosas a favor y una sola en contra que es esto que comento". Según su relato, se trataba de una estrategia de cuidado de imagen.

El humorista recordó que la intención era no saturar al público. "A ver, él nos decía que la gente nos tenía que ver en Videomatch. Nosotros éramos muchos y él sentía que si íbamos a un programa, a otro, a la revista... se terminan cansando y después no nos iba a ver. Marcelo decía que había que lograr que sólo nos vieran en el programa" detalló sobre la dinámica del grupo.

Para que no queden dudas sobre su afecto por el conductor, Listorti subrayó que "Todo trabajo tiene pro y contras. Estar con Marcelo tiene 10.000 cosas a favor y la única cosa en contra que te puedo contar es esa, no hacer notas. Él siempre fue generoso". Sin embargo, la cuestión de las publicidades tenía otro responsable.

José María aclaró que las trabas comerciales venían de la gerencia del canal. "Eso creo que tenía más que ver con Claudio Villarruel que no quería que la cara de nosotros saliera en todos los canales. Me acuerdo de una publicidad que íbamos a hacer con Diego Pérez, nos habían ofrecido un montón de plata y teníamos casi todo cerrado pero no nos dejó. Lo odié, lo reputeamos pero bueno... con los años lo pude comprender" concluyó sobre esa etapa de su carrera.