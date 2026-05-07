La causa por el crimen de Emir Barboza volvió a dar un giro este jueves luego de que el Tribunal de Impugnación revocara la resolución que había dejado en libertad a cuatro de los siete acusados por el homicidio del menor ocurrido en Rawson. Tras la nueva decisión judicial, todos los imputados regresaron al Servicio Penitenciario Provincial. El abogado defensor Jorge Videla confirmó la medida y cuestionó los fundamentos de la resolución, al sostener que todavía no está determinado el rol individual de cada uno de los detenidos.

La resolución había sido apelada por el fiscal Francisco Nicolia luego de que la jueza Mabel Moya rechazara extender la prisión preventiva para la totalidad de los acusados. En aquella audiencia, cuatro habían recuperado la libertad mientras que otros tres continuaban bajo arresto domiciliario. Sin embargo, el juez de Impugnación hizo lugar al planteo fiscal y dejó sin efecto esa medida, por lo que todos quedaron nuevamente privados de la libertad mientras avanza la investigación.

Tras conocerse la decisión, Videla aseguró que la defensa apelará nuevamente y pedirá que el caso sea revisado por un tribunal integrado por tres jueces. Según explicó, consideran que aún no existe una definición concreta sobre la participación de cada acusado en el hecho.

“La defensa está en total desacuerdo porque todavía no se ha precisado cuál fue la conducta específica atribuida a cada imputado”, expresó el abogado a DIARIO HUARPE. Además, remarcó que las pruebas no son iguales para todos los detenidos y sostuvo que solo algunos presentan elementos periciales comprometedores.

El letrado también cuestionó que haya siete personas detenidas cuando, según la propia investigación, se encontraron únicamente dos armas vinculadas al ataque. “No todos dispararon y no todos tuvieron resultados positivos en las pruebas de pólvora. La situación debe analizarse de manera individual”, afirmó.

La postura de la fiscalía

Desde el Ministerio Público Fiscal sostienen que la medida es necesaria para evitar riesgos procesales y garantizar el avance de la causa. Nicolia había advertido días atrás que la liberación de parte de los acusados podía afectar seriamente la investigación, principalmente por la presión que podría generarse sobre testigos del barrio.

El fiscal remarcó que varios testimonios ubican a todos los imputados en el lugar desde donde partieron los disparos y señaló que algunos vecinos aseguraron que los acusados habrían cambiado su ropa tras el hecho. Además, recordó que tres de ellos presentaron rastros de pólvora en las manos y prendas de vestir.

Para la fiscalía, existe una “coautoría funcional”, es decir, una participación conjunta en el episodio que terminó con la muerte del menor. Ese planteo fue uno de los principales argumentos para solicitar que todos permanezcan detenidos mientras continúan las medidas investigativas pendientes.

El reclamo de la familia

El caso generó una fuerte conmoción en el barrio Valle Grande y también una creciente tensión entre familiares, vecinos y las partes judiciales. Tras la primera decisión que otorgó libertades, allegados de Emir realizaron manifestaciones y reclamaron mayores explicaciones sobre el avance del expediente.

En paralelo, la defensa insiste en que no todos los acusados tuvieron el mismo grado de participación y sostiene que mantener a los siete detenidos “por las dudas” constituye una injusticia. Ahora, será un tribunal superior el que deberá analizar los próximos planteos y definir cómo continuará la situación procesal de los imputados.