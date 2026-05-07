La FIFA decidió ampliar a nivel global la sanción de seis partidos que la UEFA había impuesto al argentino Gianluca Prestianni, actual jugador del Benfica, por conducta discriminatoria durante un partido ante el Real Madrid en la Liga de Campeones.

Con esta decisión, el castigo tendrá alcance en todas las competencias oficiales, lo que podría dejar al futbolista sin disputar los dos primeros partidos de la Selección argentina en el Mundial 2026 (ante Argelia y Austria) en caso de ser convocado por el entrenador Lionel Scaloni.

El hecho que originó la sanción ocurrió el 17 de febrero, en el duelo de ida de los dieciseisavos de final, cuando Prestianni fue acusado de realizar un gesto e insulto discriminatorio hacia el brasileño Vinícius Júnior, quien denunció la situación ante el árbitro del encuentro.

La FIFA confirmó que la extensión de la pena se realizó en base al artículo 70 de su Código Disciplinario, lo que permite aplicar sanciones de carácter global cuando se trata de conductas graves. De esta manera, el futbolista deberá cumplir la suspensión en cualquier torneo, ya sea a nivel de clubes o selecciones.

En el comunicado oficial, la UEFA detalló: “Tras la investigación de un inspector de ética y disciplina, se abrieron procedimientos disciplinarios contra el jugador del SL Benfica, Gianluca Prestianni, por una posible conducta discriminatoria”.

Además, el Comité de Control, Ética y Disciplina resolvió: “Suspender al jugador por un total de seis partidos oficiales de clubes y/o selecciones nacionales de la UEFA para los que sería elegible, por conducta discriminatoria”. También aclararon que parte de la sanción queda en suspenso: “La suspensión por tres de estos partidos está sujeta a un período de prueba de dos años”.

De esta manera, la decisión impacta directamente en el futuro inmediato del joven futbolista, que ahora queda condicionado tanto en su participación con su club como en una eventual convocatoria a la Selección argentina para la próxima Copa del Mundo.