La expectativa crece de cara a la fiesta del sábado 18 de mayo que se realizará en el Hotel Hilton con transmisión de Telefe. Los Martín Fierro de la Televisión suman capítulos con figuras que están en desacuerdo.

En este escenario, Alfredo Casero recordó qué hizo con los premios ganados en su carrera. Durante una charla con Los profesionales de siempre, el actor reveló el destino de una de sus estatuillas. Sobre ese momento, el humorista relató que "Uno lo tiré en el mar. Se murió un amigo mío y se lo tiré". El artista brindó más detalles y confirmó que el lugar elegido para este acto "Fue en Puerto Madryn".

Esta revelación ocurre mientras el ambiente artístico debate las ternas. Se critica el motivo por el cual figuras como Adrián Pallares y Rodrigo Lussich liquidaron a Luis Ventura al decir que "Es algo adrede".

Por ejemplo, la categoría de conducción femenina cuenta con siete participantes. En esa lista aparece Wanda Nara, pero no figuran Georgina Barbarossa ni Florencia de la V. Por su parte, Casero se mantiene alejado de las controversias. Respecto a su relación con los galardones, el actor manifestó que "No dejó de agradecer que me elija, no me molestan que no me elijan, no me molesta no estar en una terna".