Cómo sigue el tiempo en San Juan después del temporal de viento Zonda

Luego del fuerte temporal de viento Zonda que azotó San Juan durante la jornada del miércoles 6 y parte de la madrugada de este jueves, provocando cortes de luz, incendios, derrumbes y el cierre preventivo de la Expo Minera, el clima comenzará a estabilizarse gradualmente, aunque con un marcado descenso de la temperatura y ráfagas remanentes.

Jueves 7 de mayo: mejora parcial pero con viento del sur

Para el día de hoy, el pronóstico indica una mejora en las condiciones generales, aunque el viento seguirá soplando con intensidad moderada. Se espera un cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, tornándose algo nublado hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C de mínima y 19°C de máxima, con viento predominante del sector sur a velocidades de entre 23 y 31 km/h. Sin embargo, las ráfagas podrían alcanzar los 42 a 50 km/h, especialmente durante la mañana y la tarde, por lo que aún se recomienda precaución, especialmente en zonas con árboles o postes debilitados por el temporal.

No se esperan precipitaciones, con una probabilidad que ronda entre el 0% y el 10%.

Viernes 8 de mayo: aire frío y madrugada helada

El viernes llegará un cambio más notorio. El viento Zonda cederá por completo y dará paso a una masa de aire más fría. La madrugada será ligeramente nublada con una temperatura mínima de solo 4°C, por lo que se recomienda abrigarse y proteger a personas vulnerables y mascotas.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá algo nublado, con temperaturas que ascenderán hasta los 13°C durante la tarde y descenderán a 9°C hacia la noche. El viento continuará del sector sur, con velocidades sostenidas de entre 13 y 22 km/h, pero las ráfagas volverán a intensificarse por la noche, alcanzando nuevamente los 42 a 50 km/h.

No se esperan lluvias en ningún momento de la jornada.