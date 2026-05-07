El fuerte viento Zonda que sopló sobre San Juan durante la noche y madrugada dejó un saldo de miles de usuarios sin suministro eléctrico en diversos puntos de la provincia. Según los reportes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), el momento crítico del fenómeno se registró en las primeras horas de este jueves.

"Hemos verificado que el pico de cantidad de suministros afectados se dio sobre la 1, entre la 1 y las 2 de la mañana, alrededor de 54,000 suministros con afectación", informó a DIARIO HUARPE el vicepresidente del ente, Roberto Ferrero.

Pese a la magnitud de los daños, el plan de contingencia permitió recuperar gran parte de la red en pocas horas. El funcionario precisó que, para el inicio de la jornada laboral, la situación ya tendía a la normalidad en la mayoría de los departamentos.

"Sobre las 8 de la mañana habían cerca de 97 o 98% de la red ya normalizada y había quedado un conjunto menor de usuarios afectados por las contingencias", señaló Ferrero, quien agregó que las áreas que aún presentaban fallas se concentraban en Santa Lucía, Rawson, Pocito, Valle Fértil y Ullum.

Las causas y el orden de prioridad

El origen de las interrupciones no estuvo relacionado con problemas en las grandes estaciones transformadoras de alta tensión, sino con daños directos en el tendido de distribución por la fuerza del viento. Al respecto, Ferrero explicó que, tras resolver unas fallas menores en estaciones de 33 kV que duraron apenas 30 minutos, el problema principal fueron las "fallas generalizadas por afectación de ramas de árboles sobre las líneas".

Para el restablecimiento, el EPRE sigue un protocolo sistemático que prioriza las estaciones de mayor porte y los servicios críticos. "Se empieza en general de las estaciones de mayor porte y luego de eso se baja las estaciones de media tensión", detalló el vicepresidente. Una vez estabilizada la red troncal, el servicio se dirige hacia instituciones de salud, seguridad y educación, seguidas por las fábricas y, finalmente, los suministros residenciales.

Control y sanciones a las empresas

El EPRE mantiene una auditoría minuto a minuto sobre el accionar de las empresas Naturgy S.A.y DECSA (Distribuidora Eléctrica de Caucete S.A.) para verificar que la restitución se realice en los tiempos mínimos compatibles con la seguridad. Ferrero fue tajante al recordar que la relación con las distribuidoras es de resultados y no de intenciones.

"Si no se cumple la calidad del servicio, se le aplican sanciones, multas. Estas multas, la totalidad de esas multas hasta el último centavo, se distribuye entre los usuarios suministros afectados", advirtió.

Este proceso de control no es subjetivo, sino que se basa en un análisis técnico semestral que se verá reflejado en los próximos meses. "Sobre el mes de julio, agosto se va a tener una evaluación. Eso se aplica una sanción en caso de verificarse incumplimientos por parte de la distribuidora", concluyó el funcionario, remarcando que el objetivo de las multas es dar una señal a las empresas para que mejoren constantemente la calidad del servicio frente a estos fenómenos climáticos,.