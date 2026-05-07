Un joven de 25 años murió tras quedar atrapado debajo de una tolva en un establecimiento rural de Arrecifes, en un accidente que es investigado por la Justicia. El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 85 de la ruta provincial 51 de Buenos Aires, según informaron fuentes oficiales.

El alerta ingresó a través del sistema de emergencias, lo que motivó la rápida intervención de efectivos del Comando de Prevención Rural. Al llegar al lugar, encontraron al joven atrapado bajo la maquinaria, sin signos vitales.

De acuerdo a los primeros testimonios recogidos en el lugar, la víctima se encontraba realizando el cambio de una rueda cuando, por motivos que aún no fueron determinados, la estructura cedió y cayó sobre él. Un familiar directo, que estaba presente, indicó que el joven trabajaba debajo del equipo al momento del accidente.

La caída de la tolva provocó un aplastamiento que le ocasionó la muerte de manera inmediata. Minutos después arribó una ambulancia del SAME, cuyo personal médico constató el fallecimiento sin posibilidad de realizar maniobras de reanimación debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajó personal policial junto a peritos de Policía Científica, quienes realizaron las tareas correspondientes para relevar la escena y avanzar en la investigación. La causa quedó a cargo del ayudante fiscal Jorge Casal.

Los investigadores buscan determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y si existieron fallas en la maquinaria o en las condiciones de trabajo. Hasta el momento no se difundieron hipótesis concluyentes.

La víctima era oriunda de Pérez Millán, donde la noticia generó profunda conmoción entre vecinos y allegados. El hecho se suma a otros accidentes registrados en ámbitos rurales, donde el uso de maquinaria pesada representa un riesgo constante.