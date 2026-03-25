El truco del agua de arroz para un pelo como Tini Stoessel

En el mundo del cuidado estético, el agua de arroz resurgió como un tratamiento natural infalible para quienes buscan una melena suave y con movimiento, tomando como referencia el estilo capilar de Tini Stoessel.

Este método milenario basa su efectividad en nutrientes como vitaminas del grupo B, minerales, aminoácidos e inositol, un compuesto que repara el daño y fortalece la fibra para evitar el quiebre.

Para realizarlo en casa se debe lavar media taza de arroz y dejarla reposar en dos tazas de agua entre 30 minutos y una hora antes de colar el líquido. Un consejo extra para potenciar sus propiedades es permitir la fermentación durante 24 horas.

La aplicación consiste en usarlo como enjuague tras el shampoo, dejándolo actuar de cinco a diez minutos para luego retirar con agua tibia una o dos veces por semana.

Mientras este truco se vuelve furor en TikTok e Instagram, la propia Tini Stoessel captó la atención mediática recientemente durante su cumpleaños 29 en Córdoba junto a Rodrigo De Paul, donde aclaró sobre los rumores que circulan al expresar que no está embarazada, por ahora. La clave de este ritual de belleza es la constancia, ya que el uso sostenido permite lucir un pelo con menos frizz y mucho más sedoso al tacto.