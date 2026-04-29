Es muy común que, después de mucho uso, nuestras prendas blancas favoritas empiecen a mostrar esas molestas manchas amarillas en el cuello o las axilas. Aunque a veces parecen imposibles de sacar, existe un camino natural y económico para recuperar el tono original sin usar químicos agresivos. Todo el secreto está en el limón, una fruta que casi siempre tenemos a mano y que esconde un gran poder de limpieza gracias a su ácido cítrico.

Este compuesto natural se encarga de descomponer los restos orgánicos de la transpiración, las sales minerales y los residuos que deja el desodorante en las fibras. El proceso es sumamente sencillo y solo lleva unos minutos antes del lavado común. Hay que exprimir el jugo directamente sobre la mancha, frotar con suavidad para que el líquido penetre bien y dejar que la magia actúe por un tiempo de entre veinte y treinta minutos.

Para esos casos donde la suciedad está muy agarrada, podés potenciar el efecto armando una pasta con un poco de bicarbonato o dejando la prenda al sol antes de mandarla al lavarropas. La luz solar funciona como un motor que acelera el blanqueamiento.

También existen otras alternativas caseras muy útiles como el vinagre blanco para el desodorante, el agua oxigenada para los blancos puros o el bicarbonato como un abrasivo suave. Sin embargo, para evitar cualquier tipo de sorpresa desagradable, los especialistas recomiendan probar primero en una zona poco visible de la prenda, especialmente si se trata de telas delicadas o con colores muy intensos.