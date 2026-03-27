Sábado 28 de Marzo
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El truco gratuito que logra que la batería del celular dure el doble

Conocé la herramienta de Android que analiza tus hábitos de uso para optimizar el rendimiento y extender la autonomía.

POR REDACCIÓN

Hace 15 horas
La función analiza aplicaciones en segundo plano para ahorrar energía.

Se trata de la batería adaptable, una función que trabaja en segundo plano analizando qué aplicaciones se usan más para limitar procesos innecesarios como actualizaciones o notificaciones constantes.

Esta herramienta no requiere conocimientos técnicos y se activa desde Configuración, entrando a Batería y Preferencias adaptables; en equipos Samsung, el camino es mediante Cuidado de la batería y del dispositivo.

El sistema logra que el celular llegue con más margen al final del día al identificar cuándo se usa más el teléfono y cuándo suele cargarse, siempre que se mantengan hábitos de carga estables.

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