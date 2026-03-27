En medio de la intensificación del conflicto en Medio Oriente, Irán reconoció que recluta niños desde los 12 años para participar en tareas vinculadas a la guerra, una práctica que encendió alarmas a nivel internacional.

Según admitieron autoridades iraníes, los menores son incorporados en distintas funciones dentro de la estructura bélica, en un contexto de creciente presión militar y necesidad de reforzar recursos humanos en el conflicto.

La revelación se da mientras continúan los enfrentamientos en la región, donde la escalada ya dejó cientos de víctimas, incluidos niños, lo que agrava la preocupación de organismos internacionales por el impacto humanitario.

El uso de menores en conflictos armados está prohibido por el derecho internacional y es considerado un crimen de guerra cuando involucra participación directa en hostilidades, especialmente en el caso de niños menores de 15 años.

En este contexto, la admisión por parte de Irán refuerza las denuncias sobre la utilización de población vulnerable en escenarios de guerra, una práctica que ya había sido señalada en conflictos anteriores vinculados al país.

Organismos de derechos humanos y la comunidad internacional siguen de cerca la situación, mientras se profundiza la crisis en Medio Oriente y crecen las advertencias sobre el impacto en civiles, particularmente en la infancia.

El caso vuelve a poner en foco las consecuencias más extremas de los conflictos armados y la exposición de menores en escenarios bélicos, en medio de una guerra que no muestra señales claras de desescalada.