En la previa del duelo amistoso de la Selección Argentina ante Mauritania, Lionel Messi sacudió el tablero judicial. El capitán argentino y su empresa LMGM iniciaron una demanda formal ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra una red de personas y empresas acusadas de vender productos falsificados utilizando la marca "MESSI" en plataformas de alcance global como Temu y Walmart.

La presentación judicial, que recayó en el despacho del juez Edgardo Ramos, denuncia una estrategia coordinada de "Defendant Internet Stores" para engañar a los consumidores. Según los abogados del estudio Boies Schiller Flexner LLP, los acusados utilizan tiendas virtuales y seudónimos para comercializar imitaciones sin licencia, afectando la reputación y los derechos de propiedad intelectual del futbolista.

Una red de "tiendas fantasma"

El expediente detalla que los demandados operan principalmente a través de Temu y Walmart, donde crean perfiles que aparentan vender artículos originales. Para maximizar el alcance, utilizan técnicas de posicionamiento en buscadores y redes sociales, aceptando pagos en dólares y realizando envíos internacionales, incluyendo la jurisdicción de Nueva York.

La demanda sostiene que ninguna de estas entidades cuenta con autorización legal para usar el nombre del astro rosarino, lo que constituye un caso claro de competencia desleal y violación marcaria.

Identidades bajo secreto

Una de las particularidades de la causa es el nivel de anonimato de los infractores. El analista Sebastián Maril, de LATAM Advisors, explicó que la situación aún mantiene reservas: “No sabemos si es una demanda contra Temu en sí. Todos los demandados permanecen bajo secreto de sumario hasta que la corte pueda notificarlos. Es un grupo de entidades y personas físicas que operan vía esas plataformas”, señaló.

Los acusados se valen de tácticas como la apertura constante de nuevas cuentas, el uso de nombres ficticios y la transferencia de fondos al extranjero para eludir los controles regulatorios. Ante este escenario, la justicia neoyorquina concedió la moción de mantener sellada la identidad de los sospechosos y los anexos clave de la causa para evitar que desaparezcan antes de las notificaciones formales.

El foco en el partido

Mientras sus abogados dan batalla en los tribunales de Manhattan, Lionel Messi se concentra junto al plantel de Lionel Scaloni para el compromiso de esta noche en La Bombonera. Pese al ruido judicial, el "10" buscará sumar minutos y reencontrarse con el gol frente a la hinchada argentina en el último tramo antes de la Copa del Mundo.