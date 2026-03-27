Estatales de San Juan cobrarán el 31 de marzo con aumento del 5%

El Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan confirmó este viernes el cronograma de pago de haberes para la Administración Pública Provincial correspondientes al mes de marzo de 2026. Según el informe oficial, los sueldos estarán depositados y listos para ser retirados por cajeros automáticos el próximo martes 31 de marzo.

La liquidación de este mes llega con una novedad importante para el bolsillo de los trabajadores: se incluirá un incremento salarial del 5%, cumpliendo con los acuerdos pautados para el presente ejercicio fiscal. Esta actualización alcanza a todos los sectores que dependen del Ejecutivo Provincial.

Bono extra en el horizonte

Además de la acreditación de los sueldos, la cartera económica recordó también sobre el bono no remunerativo y no bonificable de $120.000.

Este beneficio, destinado a todos los agentes de la Administración Pública Provincial y trabajadores contratados del Estado, se verá reflejado en las cuentas el próximo 15 de abril. La medida busca reforzar el poder adquisitivo de los estatales sanjuaninos frente al contexto inflacionario actual.

Recomendaciones para el cobro

Desde el Gobierno recordaron que los cajeros automáticos funcionan las 24 horas del día. Sin embargo, para evitar aglomeraciones en las entidades bancarias durante el martes, se recomienda utilizar medios electrónicos de pago o el sistema de extracción de efectivo en comercios.

Actualmente, se encuentran vigentes las extracciones con tarjeta de débito en los principales supermercados, farmacias y estaciones de servicio de San Juan. Aquellos comercios identificados con el logo de Visa - Extra Cash permiten retirar dinero en efectivo al momento de realizar una compra, facilitando el acceso a los fondos sin necesidad de acudir a un banco.