El secreto casero que borra el olor a fritura en casa

El aroma a aceite suele quedar impregnado en la cocina, cortinas y ropa tras cocinar frituras habituales. Aunque abrir ventanas ayuda, muchas veces no alcanza para eliminar este olor persistente sin usar productos químicos costosos.

Un método muy efectivo consiste en utilizar vinagre blanco por su capacidad para absorber y neutralizar olores fuertes. El procedimiento requiere colocar vinagre blanco en una olla y dejarlo hervir mientras se cocina para que el vapor atrape las partículas suspendidas en el aire.

Para potenciar el efecto se pueden sumar cáscaras de limón o naranja, una cucharada de bicarbonato de sodio o rodajas de cítricos. Otra estrategia conocida es colocar un trozo de pan duro en el aceite caliente para absorber aromas directamente desde la sartén.

El bicarbonato de sodio también resulta útil espolvoreado en mesadas o pisos para aspirarlo luego, o colocado en el tacho de basura y desagües. La ventilación cruzada, lograda al abrir ventanas en extremos opuestos de la casa, permite que el aire arrastre los olores hacia el exterior.

Si se cuenta con campana extractora, debe encenderse desde el inicio y seguir funcionando unos minutos tras terminar. En caso de no tener extractor, un ventilador orientado hacia la ventana ayuda a expulsar el aire cargado. Con estos métodos es posible disfrutar de comidas fritas manteniendo los ambientes frescos.