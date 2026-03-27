En un contexto donde el ingenio es la principal herramienta de supervivencia para los negocios locales, la publicista y facilitadora creativa Analía "Nucci" Bermúdez propone un cambio de paradigma. Este sábado, a través de la plataforma Zoom, dictará una clase gratuita diseñada para que los emprendedores dejen de sentirse agotados por la falta de recursos y aprendan a sacar provecho de lo que ya tienen.

Bermúdez, quien encabeza su marca Incubar y Semillero Creativo, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que el problema no suele ser la falta de creatividad, sino el desorden. "A veces el problema no es que no tienen ideas, sino que están todas desparramadas. Las ideas se quedan chiquititas: las agotan en un reel o en una promo y nada más", señaló.

La metáfora de la naranja: calidad sobre cantidad

La propuesta de este taller, titulado "Tus ideas rinden", se basa en una analogía simple pero efectiva: el jugo de naranja. "Puedes tener un cajón de manzanas o naranjas, pero si no las exprimís suficiente, va a salir poco jugo. Con las ideas pasa lo mismo; no necesitás 20.000, necesitás una bien jugosa para sacarle todo el provecho", afirmó Nucci.

El objetivo es que, a partir de una sola idea clara, el emprendedor pueda generar: contenido para todo un mes de redes sociales, una oferta especial para potenciar las ventas y una acción concreta y estratégica por WhatsApp.

Creatividad sin presupuesto

Uno de los puntos que más enfatiza la facilitadora es que la creatividad es un entrenamiento y no una cuestión de dinero. "Muchos se excusan en que no tienen tiempo o dinero, pero no tiene que ver con eso, sino en cuánto estamos aprovechando los recursos que ya tenemos. Sin grandes presupuestos se puede generar el impacto deseado en la comunidad", aseguró.

Cómo participar

El taller está dirigido principalmente a emprendedores, aunque también está abierto a docentes o profesionales con proyectos que busquen "pensar fuera de la caja". La cita es este sábado 28 de marzo a las 10:00 de la mañana.

La actividad es totalmente gratuita, tendrá una duración aproximada de una hora y media y requiere inscripción previa. Los interesados pueden sumarse a través del enlace bit.ly/tusideasrinden3https://bit.ly/tusideasrinden3 o contactando directamente a la profesional a través de sus redes sociales en Incubar.