Cómo dejar el baño impecable usando pasta dental y vinagre

Mantener el inodoro limpio y libre de sarro suele requerir productos químicos fuertes que muchas personas prefieren evitar. Según quienes lo usan con frecuencia en tareas de limpieza, existe un truco casero con ingredientes comunes que ayuda a dejar la superficie como nueva en pocos minutos.

Para realizar esta preparación viral se necesita una taza de detergente en polvo, una cucharada grande de pasta dental, media taza de vinagre blanco, una o dos cucharadas de bicarbonato de sodio y media taza de agua.

La eficacia de este método reside en la acción combinada de sus componentes, los cuales deben integrarse en un recipiente hasta formar una pasta líquida homogénea.

La pasta dental aporta agentes abrasivos suaves que remueven manchas y dan brillo, mientras que el vinagre blanco actúa contra el sarro, ayuda a eliminar bacterias y neutraliza olores. Por su parte, el bicarbonato de sodio potencia el efecto limpiador al ayudar a desprender la suciedad, absorber malos aromas y mejorar el poder desengrasante.

Una vez lista, la mezcla puede colocarse en un pulverizador para facilitar su aplicación sobre las manchas o zonas con sarro, donde se debe dejar actuar entre cinco y diez minutos.

Tras este tiempo, la suciedad se desprende con facilidad al frotar con una escobilla y enjuagar con agua. Esta solución también es efectiva en utensilios de cocina con grasa pegada o manchas amarillentas, permitiendo que muchas personas la utilicen como una alternativa económica y menos agresiva que los productos tradicionales del supermercado.