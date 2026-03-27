Tras 20 días luchando por su vida, murió el sanjuanino atropellado por un colectivo

Lucas Maximiliano Gil Saavedra, un joven de 23 años, perdió la vida a primera hora de este viernes 27 de marzo tras permanecer 22 días en estado crítico. El muchacho había protagonizado un violento siniestro vial el pasado 5 de marzo en el interior del Lote Hogar Nº 20, específicamente en la intersección de las calles Santa Cruz y Agustín Roberto, en el departamento de Rivadavia.

Al momento del impacto, Gil Saavedra se desplazaba en su motocicleta cuando fue embestido por un colectivo de la línea TEO 1, unidad que era conducida por Santiago Fernández según relataron los familiares del fallecido.

A raíz del choque, el joven sufrió lesiones de extrema gravedad, incluyendo un traumatismo encéfalo craneal y politraumatismo grave, diagnósticos por los que luchó por su vida a pesar del esfuerzo de los profesionales de la salud. Ante el deceso, las autoridades judiciales ordenaron el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para realizar la autopsia y confirmar la causa de muerte.

El hecho no tomó estado público de inmediato y fue la propia familia de la víctima quien contactó a la prensa para visibilizar lo ocurrido. Desde el entorno de Lucas manifestaron un profundo dolor y exigieron que la empresa de transporte asuma la responsabilidad por la pérdida brutal. Una tía del joven expresó con indignación que “ni siquiera vinieron a preguntar, ni por humanidad; ni él, ni desde la empresa, nadie”.

Los allegados también denunciaron las peligrosas condiciones viales de la zona, señalando que en ese sector del barrio no existen señales de tránsito. Además, advirtieron que la esquina donde ocurrió la tragedia ya cuenta con antecedentes fatales, debido a que anteriormente falleció otro joven en ese mismo lugar.