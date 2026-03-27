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En qué países es legal la eutanasia y cuál es la situación en América Latina
POR REDACCIÓN
El debate sobre la eutanasia volvió al centro de la escena internacional tras el caso de Noelia Castillo, poniendo el foco en cuáles son los países donde esta práctica es legal y bajo qué condiciones se permite.
Actualmente, la eutanasia es legal en un grupo reducido de países. Entre ellos se encuentran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Australia (en este último caso, habilitada en algunos estados).
En estos países, la legislación establece requisitos estrictos, como el consentimiento informado del paciente, la presencia de enfermedades graves o incurables, y evaluaciones médicas que certifiquen la situación clínica.
En contraste, en gran parte de América Latina la eutanasia sigue prohibida. La única excepción es Colombia, donde está regulada desde hace años y cuenta con protocolos específicos para su aplicación.
En países como Argentina, la práctica no está permitida, aunque sí existe un marco legal que contempla el derecho a rechazar tratamientos médicos o solicitar cuidados paliativos, lo que se conoce como “muerte digna”.
El tema genera fuertes debates éticos, religiosos y legales en la región, donde distintas posturas conviven en torno a la autonomía del paciente, el rol del Estado y los límites de la intervención médica.
El caso de Noelia Castillo, que puso en evidencia los protocolos y decisiones médicas detrás de la eutanasia en España, reactivó la discusión sobre la necesidad de legislar o no este tipo de prácticas en otros países.
A nivel global, la tendencia muestra una lenta pero progresiva apertura hacia la legalización, aunque con marcos regulatorios estrictos que buscan equilibrar el derecho individual con garantías médicas y jurídicas.
De esta manera, la eutanasia continúa siendo uno de los debates más sensibles en materia de derechos, salud y bioética, con realidades muy distintas según cada país.