El debate sobre la eutanasia volvió al centro de la escena internacional tras el caso de Noelia Castillo, poniendo el foco en cuáles son los países donde esta práctica es legal y bajo qué condiciones se permite.

Actualmente, la eutanasia es legal en un grupo reducido de países. Entre ellos se encuentran Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Colombia, España, Nueva Zelanda y Australia (en este último caso, habilitada en algunos estados).

En estos países, la legislación establece requisitos estrictos, como el consentimiento informado del paciente, la presencia de enfermedades graves o incurables, y evaluaciones médicas que certifiquen la situación clínica.

En contraste, en gran parte de América Latina la eutanasia sigue prohibida. La única excepción es Colombia, donde está regulada desde hace años y cuenta con protocolos específicos para su aplicación.

En países como Argentina, la práctica no está permitida, aunque sí existe un marco legal que contempla el derecho a rechazar tratamientos médicos o solicitar cuidados paliativos, lo que se conoce como “muerte digna”.

El tema genera fuertes debates éticos, religiosos y legales en la región, donde distintas posturas conviven en torno a la autonomía del paciente, el rol del Estado y los límites de la intervención médica.

El caso de Noelia Castillo, que puso en evidencia los protocolos y decisiones médicas detrás de la eutanasia en España, reactivó la discusión sobre la necesidad de legislar o no este tipo de prácticas en otros países.

A nivel global, la tendencia muestra una lenta pero progresiva apertura hacia la legalización, aunque con marcos regulatorios estrictos que buscan equilibrar el derecho individual con garantías médicas y jurídicas.

De esta manera, la eutanasia continúa siendo uno de los debates más sensibles en materia de derechos, salud y bioética, con realidades muy distintas según cada país.