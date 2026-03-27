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Truco casero con bicarbonato para eliminar el mal olor del auto
POR REDACCIÓN
El uso frecuente del vehículo suele derivar en la aparición de aromas desagradables en su interior. Muchas personas intentan solucionarlo con aerosoles o aromatizantes, pero su efecto es momentáneo y desaparece en pocas horas al solo disimular el problema.
Frente a esto, el bicarbonato de sodio surge como un truco simple y económico que neutraliza los olores de raíz sin gastar dinero. El mal olor suele generarse por la humedad acumulada en alfombras, restos de comida o por el encierro prolongado del habitáculo, situaciones donde este producto actúa como un neutralizador natural.
Este ingrediente, disponible en cualquier supermercado, tiene la capacidad de absorber olores y mejorar el estado de los materiales, funcionando como un recurso rápido previo a una limpieza profunda.
A diferencia de los perfumes artificiales, actúa directamente sobre las partículas responsables del mal aroma y ayuda a capturar la humedad atrapada en tapizados y pisos. Además, su efecto abrasivo suave permite desprender suciedad sin dañar las telas ni las fibras, a diferencia de los limpiadores químicos más agresivos. Su eficacia radica en que atrapa partículas, despega suciedad y equilibra el pH para facilitar la eliminación de manchas difíciles.
Para aplicarlo, primero se recomienda realizar una limpieza básica aspirando alfombras y asientos para retirar tierra y polvo. El método más frecuente consiste en espolvorear el producto sobre las superficies textiles, dejarlo actuar entre 15 y 30 minutos para que absorba los aromas y luego aspirar bien para retirar los restos.
También es posible preparar una pasta con agua para trabajar manchas donde la suciedad está más adherida o crear un desodorante natural colocando el polvo en un frasco o bolsa de tela, al que se le pueden sumar gotas de limón o aceite esencial para que el resultado sea más agradable y duradero.