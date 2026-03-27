Con la llegada del frío, una nueva alternativa al clásico caloventor comenzó a ganar protagonismo en los hogares por su eficiencia energética, bajo nivel de ruido y mejor rendimiento térmico.

Se trata de los paneles calefactores eléctricos, un sistema que funciona mediante radiación y convección, distribuyendo el calor de manera más uniforme y sostenida que los equipos tradicionales.

A diferencia del caloventor, que calienta el aire de forma rápida pero poco eficiente, estos dispositivos mantienen la temperatura con menor consumo eléctrico, lo que se traduce en un ahorro en la factura de energía.

Otro de los puntos fuertes es su funcionamiento silencioso, ya que no utilizan ventiladores, lo que los convierte en una opción ideal para dormitorios, oficinas o espacios donde se busca confort sin ruido.

Además, suelen tener un diseño compacto y moderno que permite instalarlos en paredes o utilizarlos de manera portátil, optimizando el espacio dentro del hogar.

En términos de seguridad, también presentan ventajas, ya que muchos modelos incluyen sistemas de apagado automático y no generan corrientes de aire caliente que puedan resultar molestas o riesgosas.

Si bien la inversión inicial puede ser mayor en comparación con un caloventor, su eficiencia y durabilidad hacen que sea una alternativa cada vez más elegida por quienes buscan calefaccionar sus ambientes de manera más sustentable.

De esta manera, los paneles calefactores se posicionan como una tendencia creciente para el invierno, en un contexto donde el ahorro energético y el confort son factores cada vez más valorados por los usuarios.