El único detenido por el crimen de Agostina Vega intentó suicidarse en la cárcel de Bower

El único detenido por el crimen de Agostina Vega, la adolescente de 14 años encontrada sin vida en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra, al sur de la ciudad de Córdoba, intentó quitarse la vida en las últimas horas dentro de la cárcel de Bower, donde permanece alojado.

Se trata de Claudio Gabriel Barrelier, de 32 años, a quien la investigación judicial señala como la última persona que vio con vida a la menor. Según pudo saber Infobae de fuentes del caso, el hombre fue encontrado por el personal penitenciario en su celda en pleno intento de autolesión. Actualmente, se encuentra sedado para evitar que repita el episodio.

El temor de la familia: que muera sin confesar

La noticia del intento de suicidio encendió las alarmas entre los familiares de Agostina, que temen que Barrelier logre quitarse la vida antes de esclarecer completamente el caso.

“Quiero que diga si tuvo algún cómplice. Quiero dar con todos los involucrados. No quiero que le pase nada para que confiese si hay personas más involucradas”, declaró Miguel, el abuelo de la víctima, en un claro llamado a la Justicia para que extremen las medidas de custodia sobre el detenido.

De qué se acusa a Barrelier

La Justicia investiga un posible abuso sexual seguido de homicidio. Según la hipótesis fiscal, Barrelier habría engañado a Agostina para que lo acompañara a su vivienda con el pretexto de buscar un regalo para su madre, quien es expareja del sospechoso.

Las pruebas más contundentes hasta el momento son:

Cámaras de seguridad que registraron a ambos ingresando al domicilio de Barrelier, pero nunca a la joven saliendo.

Registros fílmicos y datos de telefonía que ubican al hombre en la zona del descampado donde luego apareció el cuerpo de la adolescente.

El caso, que conmocionó a la provincia de Córdoba, permanece bajo secreto de sumario, mientras los investigadores intentan determinar si Barrelier actuó solo o contó con algún cómplice.