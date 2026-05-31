Esperaba la distracción de los empleados y robaba: cayó el "cliente fantasma" en Rawson

Un hombre de 44 años, identificado como Oscar Sergio Liomoye, fue detenido en Rawson acusado de integrar una modalidad delictiva que le permitió cometer varios robos en comercios de la provincia haciéndose pasar por un cliente común. Los investigadores lo apodaron el “cliente fantasma” debido a que aprovechaba descuidos de los empleados para sustraer mercadería sin levantar sospechas.

La detención fue concretada por personal de la Brigada de Investigaciones Oeste en la intersección de calles Doctor Ortega y Francia, en el departamento Rawson. Durante el procedimiento, los efectivos también comprobaron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente emitido por la Justicia.

La causa está siendo investigada por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad, que lo vincula con al menos tres hechos ocurridos en distintos puntos de San Juan. Según la investigación, Liomoye habría robado una batería en un comercio de 9 de Julio, una pulidora de mano en Rawson y un tacho de pintura de 20 litros en un local ubicado en Rivadavia.

La modalidad del “cliente fantasma”

De acuerdo con fuentes policiales, el acusado ingresaba a los comercios simulando ser un comprador. Una vez dentro, esperaba momentos de distracción de los empleados para tomar los elementos de valor y retirarse sin generar sospechas.

Las tareas investigativas incluyeron el análisis de registros de cámaras de seguridad aportados por los comerciantes damnificados. A partir de esas imágenes, los investigadores lograron reconstruir los movimientos del sospechoso y detectar un patrón común en los distintos hechos.

La pesquisa también permitió determinar que utilizaba vehículos contratados mediante aplicaciones de transporte para trasladarse hasta los comercios y abandonar rápidamente la zona tras cometer los hurtos, una estrategia que habría buscado dificultar su identificación.

Secuestro de pruebas

Tras reunir evidencias suficientes, la Brigada Oeste realizó tareas de vigilancia que culminaron con el arresto del sospechoso. Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante algunos de los robos investigados.

Fuentes del caso indicaron además que Liomoye aparece mencionado en otros expedientes por delitos contra la propiedad que eran investigados por distintas dependencias policiales de la provincia.

Por disposición judicial, el hombre quedó detenido mientras avanza la investigación. Los investigadores buscan establecer ahora si tuvo participación en otros hechos similares registrados en San Juan durante los últimos meses.