WhatsApp ofrece una amplia variedad de emojis que enriquecen las conversaciones con imágenes que complementan los mensajes. Sin embargo, el significado de estos símbolos puede variar según el contexto en que se utilicen, lo que genera confusión en algunos casos, como ocurre con el emoji de la cara derretida.

Este emoji representa una cara sonriente que parece fundirse en un charco, lo que puede interpretarse literalmente como la sensación de estar bajo un calor intenso, ideal para conversaciones relacionadas con el clima o veranos abrasadores.

Más allá de su significado literal, la cara derretida suele emplearse con un tono sarcástico, debido a su sonrisa distorsionada que mantiene un aire juguetón pese a la aparente situación de "desastre". Muchas personas lo usan para responder a comentarios absurdos o con doble sentido, aligerando errores o situaciones incómodas con humor.

Asimismo, este emoji puede expresar vergüenza, reflejando la idea física de "derretirse" por estrés, saturación mental o incomodidad emocional. Es común verlo en momentos embarazosos, como cuando alguien dice algo torpe en público o comete un error frente a otros.

De manera similar, la cara derretida puede simbolizar sentirse abrumado o agotado, indicando saturación emocional o mental. Se utiliza para comunicar cansancio acumulado, sobrecarga laboral o estrés, a menudo con un toque humorístico o sarcástico para suavizar situaciones difíciles o intensas.

Además, este emoji puede reflejar un temor que crece paulatinamente, manifestando ansiedad que se "hunde". Es habitual en contextos donde el nerviosismo aumenta o en momentos de tensión progresiva.

Por último, también se emplea para mostrar admiración extrema o situaciones en las que alguien pierde el control de forma evidente, sumando así otra capa a su polifacético significado.