Mónica Farro fue intervenida de urgencia tras sufrir un grave problema

Un imprevisto médico puso en alerta a Mónica Farro, quien debió ser intervenida de urgencia en la Clínica La Providencia. Lo que comenzó como una leve molestia física terminó en una cirugía inmediata debido a una complicación severa relacionada con una de sus prótesis mamarias.

La propia actriz relató el calvario que vivió antes de la operación. Según explicó, comenzó a notar que algo no estaba bien en su cuerpo: “Empecé a sentir una lola como suelta y dije: ‘Ups, se me rompió la prótesis’”, comentó Farro. Tras realizarse ecografías con el doctor Ferriols, el diagnóstico inicial fue confuso, ya que parecía ser un problema muscular.

Sin embargo, al ingresar al quirófano, los médicos descubrieron que el cuadro era más grave de lo esperado. "Lo que se rompió fue el bolsillo de mi cuerpo y se me retrajo el músculo. Pero cuando sacamos la prótesis, estaba totalmente rota. Menos mal que me pude operar", detalló la uruguaya, aliviada por haber actuado a tiempo.

Farro fue tajante al aclarar que la intervención no tuvo fines estéticos ni fue por elección propia. "No fue una operación porque yo quise, no fue por placer ni porque se me antojó gastar plata. Lo tuve que hacer", sentenció la actriz para despejar dudas sobre el motivo de su ingreso a la clínica.

Actualmente, Mónica se encuentra en su primer día de postoperatorio, recuperándose favorablemente y bajo el cuidado de su equipo médico. A través de sus redes sociales, aprovechó para agradecer los mensajes de apoyo de sus seguidores y la rápida respuesta de los profesionales que evitaron que el cuadro se agravara.