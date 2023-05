Luego de que DIARIO HUARPE publicara la posibilidad de que en San Juan se vote a gobernador y vicegobernador el primero o segundo fin de semana de julio, los candidatos a gobernador dieron su opinión y la mayoría se mostró en contra.

De los nueve candidatos a gobernador de las cuatro agrupaciones habilitadas para esta elección, siete de ellos opinaron que los comicios deben reanudarse junto al calendario nacional. Es decir que prefieren que la fecha elegida sea el mismo día en que en el país se desarrollen las PASO para que de este modo la Nación se haga cargo de los gastos del proceso electoral.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Los que se diferenciaron fueron Marcelo Orrego, candidato a gobernador de Cambia San Juan, y José Luis Gioja, candidato de San Juan Vuelve. En el caso de Orrego opinó que no sirve hacer “futurología” y que es “potestad del Gobernador establecer la fecha de los comicios”. En tanto que Gioja relativizó la fecha y aseguró que lo “importante es que se haga lo más rápido posible”.

Vale aclarar que la fecha señalada es la alternativa que maneja el oficialismo luego que se confirme la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre si Sergio Uñac puede ser candidato a un nuevo mandato.

Textuales

Marcelo Orrego / Cambia San Juan

“No tengo opinión porque en definitiva el que tiene la potestad de establecer la fecha es el Poder Ejecutivo, ya que es al Gobernador al que le compete según lo marca la Constitución. No hago futurología, solo estoy concentrado en seguir preparándome para ser gobernador de San Juan”.

José Luis Gioja / San Juan Vuelve

“Lo que yo digo es que los comicios deben ser lo más rápido posible porque está suspendida la elección a gobernador. Cualquier decisión no afecta a ninguna estrategia de aspirar a cargos nacionales, son especulaciones de algunos pícaros que buscan extorsionar a alguien”.

Publicidad

Agustín Ramírez / Desarrollo y Unidad

“Voy a esperar que esté la confirmación oficial, más allá de esto lo mejor sería ir con las PASO nacional porque no insume costos extra y la gente se beneficia porque no votaría tantas veces. Yo sigo siendo candidato a gobernador y es la decisión que tomamos sin importar si esto nos deja fuera de juego para cargos nacionales”.

Paola Miers / El Rugido de la Libertad

“Si es esa la fecha no nos influye en nada, pero sí es mayor gasto para la Provincia y más veces los sanjuaninos tendrán que ir a votar. No afecta la estrategia nacional porque está todo dado para que nosotros participemos como frente acompañando a Javier Milei, pero no nos afecta en nada en mi estrategia, ya que son dos elecciones distintas”.

Yolanda Agüero / Partido Libertario

“Para nosotros es indistinto porque se viene manejando de manera no muy legal. Ante tanta ilegalidad en el manejo, nos da lo mismo. Se ha perdido mucho de la democracia, por eso es indistinto. Violaron la democracia, dos artículos de la democracia y sabíamos que iba a suceder, aunque sí estamos en alerta”.

Marcelo Arancibia / Juntos

“No me preocupa la fecha en que se fijen las elecciones, tal vez debieran hacerse junto a las PASO nacional para ahorrar. Lo que sí me preocupa es que se cambien las reglas de juego cuando salga el fallo de la Corte y se modifique el sistema electoral. Esto denota un acuerdo entre el uñaquismo y giojismo para se baje Gioja y acceda a un cargo nacional”.

Sergio Vallejos / Evolución Liberal

“Uñac pondrá la fecha buscando hacer el mayor daño posible, es otro disparate más de lo que venimos sufriendo. De igual modo no queda otra que esperar que manoseen de nuevo la Constitución y el sistema de votación, nada nuevo porque lo hicieron en el pasado y lo nadie les impide que lo haga de nuevo”.

Eduardo Cáceres / San Juan Al Futuro

“Es lamentable que el capricho del Gobernador tenga a toda la provincia en velo, ya tenemos que soportar la crisis económica que vive el país para que sume incertidumbres. En lo particular, opinar sobre supuestos podría ser un error, ya que lo importante es hablar de lo concreto. Esperemos a que Uñac aterrice a tierra primero”.

Cristian Jurado / Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad

“Hay que esperar el fallo de la Corte y que se confirme que Uñac no pueda ser candidato. De igual modo, si llega a perjudicar la proyección de algún candidato sería insólito que Uñac lo use con ese fin. De igual modo tengo entendido que al ser elecciones distintas no es ilegal presentarse en ambas cosas”.