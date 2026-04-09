El sindicato de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) vive este jueves 9 de abril una jornada clave para definir su futuro institucional en San Juan. En diálogo con DIARIO HUARPE, el actual secretario general y candidato a renovar su mandato, José "Pepe" Villa, brindó detalles sobre el inicio de los comicios y llevó tranquilidad a los afiliados sobre el desarrollo del acto electoral.

El dirigente resaltó la operatividad del sistema de votación al asegurar que "por lo menos están funcionando todas las urnas, en todas las delegaciones, en todas las reparticiones y están votando normalmente", permitiendo que los casi 25.000 trabajadores públicos habilitados emitan su sufragio sin demoras.

Para esta contienda electoral, la organización dispuso un despliegue importante con el objetivo de garantizar el acceso de los trabajadores a las urnas en toda la geografía provincial. Al ser consultado por este medio sobre la logística del operativo, Villa precisó que se han habilitado "180 mesas aproximadamente, 182 creo", según sus propias palabras.

El horario de votación quedó establecido de 8 a 18 horas, momento en el cual se cerrarán los ingresos para dar inicio al conteo definitivo. El referente gremial se mostró conforme con el ritmo de la mañana y destacó que el proceso se viene realizando bajo los carriles esperados de transparencia y orden institucional.

Respecto a la afluencia de votantes y el porcentaje esperado de participación, el histórico dirigente se mostró cauteloso pero optimista sobre el compromiso de los afiliados estatales en las urnas. Al preguntarle si consideraba que todo el padrón asistiría a los lugares de votación, Villa respondió que "me calculo que unos 60, 70% van a llegar a eso", aunque aclaró que a esa hora todavía no había buscado datos finos de cada mesa.

Según explicó el candidato, el proceso ha sido "todo con normalidad" y se percibe un clima de "mucha gente que está acercándose en los distintos lugares de votación, inclusive acá los jubilados y qué sé yo están llegando en muchas cantidades".

El fortalecimiento de la salud como eje de gestión

La propuesta de Villa para este nuevo periodo se centra en una respuesta directa a las necesidades actuales de los trabajadores públicos de la provincia. El dirigente adelantó que uno de los ejes centrales de su eventual gestión será el fortalecimiento de los servicios de salud que brinda la institución a su masa societaria.

En un escenario donde las prestaciones de las obras sociales muestran limitaciones crecientes, el sindicato busca reforzar su propia cobertura y seguir diversificando los beneficios. Según explicó el secretario general, el crecimiento sostenido de UPCN en distintas áreas es lo que permite proyectar estas nuevas acciones en favor de la familia estatal.

Esta apuesta por la salud se inscribe en una estrategia más amplia del gremio, que en los últimos años buscó ampliar los beneficios para sus afiliados en diversos rubros sociales y recreativos. Villa planteó la necesidad de que el sindicato actúe como un respaldo sólido ante las deficiencias del sistema sanitario general, brindando soluciones directas a través de su propia infraestructura. De cara a un eventual nuevo mandato, la lista oficialista sostiene que el fortalecimiento de la red de salud no solo es un objetivo, sino una obligación ante el tamaño y la relevancia que ha tomado UPCN como el gremio con más afiliados en San Juan.

Más allá de los proyectos inmediatos, esta elección tiene un tinte especial ya que asoma como la última etapa de "Pepe" Villa al frente de la organización sindical. Al ser consultado sobre si este sería efectivamente su último mandato, el secretario general admitió que "sí", aunque prefirió no apresurarse ante la extensión del periodo que se viene por delante. "Falta tanto" para llegar al final del próximo período en el año 2030, que el dirigente señaló que prefiere "vivir el día a día", marcando que su prioridad actual es consolidar los objetivos de salud y servicios antes de pensar en el retiro definitivo de la conducción.

El cierre de urnas y la expectativa por los resultados

La elección en UPCN es seguida de cerca por todo el arco político y gremial de San Juan, debido al peso específico que tiene el sindicato dentro de la administración pública local y su capacidad de movilización. Una vez que el reloj marque las 18 horas, se espera que los primeros datos oficiales comiencen a llegar a la sede central para el escrutinio provisorio que definirá la conducción para los próximos años.

Con el cierre de las mesas se iniciará el proceso de recolección de actas de las urnas distribuidas en la provincia para conocer el veredicto de los trabajadores estatales. Los resultados finales no solo determinarán quién conducirá los destinos de UPCN hasta el 2030, sino que también marcarán el inicio de una etapa de transición hacia las nuevas generaciones de dirigentes. Mientras tanto, el sindicato se prepara para afrontar los desafíos económicos y sociales del año en curso, con la salud de sus afiliados como la principal bandera de lucha y gestión para el mandato que se avecina.