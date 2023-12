Este sábado 16 de diciembre, poco antes de las 20 horas, Emanuel Noir, reconocido cantante de la banda de cumbia Ke Personajes, se vio involucrado en una pelea en la avenida Paysandú de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, lo que resultó en su detención. Según informó el portal local La Pirámide, Noir se bajó de su automóvil para agredir a otro hombre con una manopla. Sin embargo, la situación se tornó violenta, y el otro individuo logró defenderse, propinándole un golpe que causó una herida grave en la cabeza al líder de la banda.

Un video del altercado se viralizó en las redes sociales, mostrando a Noir, acompañado por su novia Sophia Ramos, lanzando insultos antes de ser detenido por la policía local.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En respuesta a los acontecimientos, Emanuel Noir compartió un descargo en sus redes sociales, haciendo referencia a una pelea ocurrida en un boliche seis días antes. El cantante afirmó que reaccionó ante un ataque y que su actuar fue en defensa propia y de una mujer. "Mi padre me enseñó que me tengo que hacer respetar y no dejar que se pegue a una mujer", expresó.

Sin embargo, la controversia en torno a Noir no terminó ahí. Este domingo, trascendió información sobre otro episodio en el que el artista se habría enfrentado con dos fans en la vía pública, en el barrio porteño de Recoleta. Según fuentes policiales, los vecinos llamaron al 911 para reportar la riña, y la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad intervino en el lugar.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 29, a cargo de Lucio Eduardo Herrera, dispuso que se labren actuaciones por lesiones recíprocas. Aunque no se ha confirmado si este incidente está directamente relacionado con los comentarios de Noir en sus redes sociales, la situación destaca la atención pública en torno a las acciones del cantante.

Emanuel Noir, lejos de esquivar la polémica, publicó una foto desde un estudio de grabación con la frase "yo sigo", dejando abierta la incógnita sobre el impacto que estos eventos podrían tener en su carrera y reputación.