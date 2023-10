La muerte de Lucía Rubiño pasó a tener relevancia a nivel nacional y cada vez más gente habla sobre ello. La joven de 16 años falleció el pasado domingo a causa de un choque provocado por un auto que circulaba a alta velocidad. Mucha gente se sumó al pedido de justicia y uno de quienes dio a conocer el caso a nivel nacional fue el periodista Mauro Zeta, quien en su red social X (Twitter) posteó la noticia y el pedido de justicia.

Otro que habló del tema fue el abogado y creador de contenido para las redes sociales, Leandro Riccio, quien cuenta en su Tik Tok con más de 600.000 seguidores. Es por ello que aclaró que desde su lugar, él va a hacer lo posible para que el caso no quede en la nada y pueda aportar un poco de difusión sobre el caso.

En sus videos, comenta los casos cronológicamente y en algunos casos da su opinión como abogado. El video en el cual habla sobre Lucía comienza diciendo: “Este hijo de juez, menor de edad, habría matado a una chica de 16 años en medio de una supuesta picada de autos”.

“Ustedes me enviaron este caso. Si estamos hablando el hijo de un supuesto juez y esta causa tiene un hermetismo tal, no dejemos que quede en la nada, porque la vida de Lucía Rubiño se la llevaron y como tal, ese es el valor supremo, tiene que ser protegido y reclamado, no solamente por la comunidad de San Juan, sino por todos los que podamos hacer al menos un poco o aportar desde nuestro lugar”, finalizó el youtuber.