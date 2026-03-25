Tras varios días de silencio en medio de un conflicto mediático con sus colegas Tini Stoessel y María Becerra, Emilia Mernes decidió romper su mutismo. La artista utilizó su cuenta oficial de Instagram para aclarar rumores y hacer un llamado a detener la violencia digital que, según ella, afectó tanto a su persona como a otras mujeres.

En el mensaje, Mernes negó haber cometido alguna falta y pidió que cesaran las especulaciones que circulaban en redes. “Hace una semana que están diciendo cosas que no son verdad, replicando mentiras que se instalan en redes sociales e inventando noticias sin criterio, sin parar”, señaló.

Además, la artista pidió que se frenaran los rumores y la ola de odio. “Por favor, les quiero pedir que paren, es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver cómo dicen cualquier cosa sin pensar un segundo en cómo repercute tanta violencia en cualquier ser humano. Estoy muy angustiada y asustada por el nivel de odio que manejan en las redes sociales. Por favor basta.”

El origen del conflicto se remonta al momento en que Tini Stoessel y María Becerra dejaron de seguir a Mernes en sus redes sociales, lo que desató especulaciones sobre diferencias internas entre las artistas. Diversos medios apuntaron a la supuesta existencia de mensajes privados de Mernes con un futbolista casado, lo que habría generado tensiones entre las partes. Según el periodista Ángel De Brito, el conflicto no estuvo vinculado a desacuerdos profesionales ni estilísticos, sino a un tema personal sensible.

Durante la semana de especulaciones, Emilia Mernes optó por mantenerse en silencio, sin publicar historias ni contenidos en Instagram y otras redes, aunque mantuvo a Tini y María entre sus contactos, lo que algunos interpretaron como un gesto de apertura. La polémica impactó también en su presencia digital, con una caída de más de 200.000 seguidores en siete días, de 10,1 a 9,9 millones.

Con su mensaje, la cantante buscó poner fin al hostigamiento y dejar en claro que las diferencias con sus colegas habían sido aclaradas previamente. Mernes subrayó la necesidad de detener la violencia en redes y evidenció la angustia generada por la situación, insistiendo en que ninguna mujer debería tolerar ataques de este tipo.