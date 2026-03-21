La decisión de Tini Stoessel de dejar de seguir en Instagram a Emilia Mernes generó un fuerte impacto en redes sociales y provocó una caída significativa en la cantidad de seguidores de la artista entrerriana.

Según distintas mediciones, el efecto fue inmediato: en cuestión de horas, Emilia perdió decenas de miles de seguidores, en lo que muchos describen como un “efecto dominó” impulsado por los fandoms.

El fenómeno no se limitó a los usuarios comunes. Otras figuras del ambiente también habrían dejado de seguirla, lo que profundizó la caída y alimentó las versiones de un conflicto dentro de la escena pop argentina.

En paralelo, surgieron versiones mediáticas que aseguran que la cantante habría intentado frenar la baja mediante la compra de seguidores falsos, una acusación que no fue confirmada oficialmente pero que incrementó la polémica.

El episodio reavivó rumores de tensiones previas entre ambas artistas, que en el pasado colaboraron en éxitos como La Original, pero que ahora parecen atravesar un distanciamiento público reflejado en sus redes sociales.

Mientras ninguna de las protagonistas hizo declaraciones directas sobre el tema, el movimiento digital dejó en evidencia el peso que tienen las redes sociales en la construcción de imagen y reputación dentro de la industria musical actual.