Diferentes referentes políticos y comerciales del país vecino Chile piden con insistencia un túnel de menor altura para no depender de las inclemencias climáticas de los pasos más utilizados, como lo es actualmente el Paso Cristo Redentor. Teniendo en cuenta que la mayoría de los 26 pasos fronterizos priorizados por Argentina y Chile tienen estas problemáticas, la idea es que haya una forma de comunicación que no dependa de estos factores. Desde San Juan plantean que aún no hay ninguna propuesta formal, pero que hay que analizar no solo el beneficio de altura o el climático, sino que hay que tener en cuenta, por ejemplo, los económicos.

Las disconformidades del lado argentino explotaron del otro lado de la Cordillera de los Andes. En este marco, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), Helen Kouyoumdjian, planteó que se necesita un camino que dé certezas a los operadores turísticos tanto de Chile como de Argentina. Por su parte, el exministro de Obras Públicas y director ejecutivo de Políticas de Infraestructura de Chile, Carlos Cruz expresó: “Chile debe contar con una conectividad de calidad y permanente con Argentina; nuestra oferta para los productores y el comercio argentino solo tiene sentido si esa realidad de concreta".

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Sin embargo, desde San Juan plantean que la prioridad continúa siendo el Paso de Agua Negra, a pesar de tener una altura de 4.780 metros. De hecho, Jorge Deiana, jefe del 9º distrito de Vialidad Nacional, de San Juan, dijo a DIARIO HUARPE que hoy por hoy la prioridad es Agua Negra y que, desde Chile, no le ha llegado ningún pedido en particular.

“Hay otras cuestiones que analizar más allá de la altura para crear un nuevo paso, primero son las cuestiones institucionales, los acuerdos internacionales. Uno puede estar de acuerdo desde el punto de vista ingenieril, pero hay que ver que está de un lado y que está del otro. En el caso de Agua Negra, del otro lado tenemos a Coquimbo”, planteó.

Si bien el funcionario aceptó que hay pasos de menor altura en San Juan, como las Veranadas o Pelambres, planteó que la altura no puede ser el único motivo para desarrollar un paso nuevo.

Qué pasó con el Túnel de Agua Negra

Lo último que sucedió con el Túnel de Agua Negra es que desde Chile no había tanta voluntad para concretarlo. De hecho, la gobernadora Krist Naranjo, máxima autoridad de la región de Coquimbo, aseguró que para ella no es una prioridad concretar la obra del Túnel de Agua Negra que unirá a San Juan con este sector chileno. En este marco, San Juan utilizó sus fondos del BID para pavimentar kilómetros de ruta del paso.

El año pasado, el presidente de Chile Gabriel Boric se comprometió con el gobernador Sergio Uñac en acelerar las tratativas para completar el túnel que uniría San Juan con Coquimbo. Sin embargo, todo quedó en eso, en tratativas.