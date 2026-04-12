En Gran Hermano aseguran que hay un fantasma en la casa: el video

La convivencia en la casa de Gran Hermano Argentina 2026 bajo el nombre de Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de incertidumbre que los televidentes calificaron rápidamente como sucesos "paranormales".

El episodio más reciente ocurrió en el sector del antebaño mientras el actor de La Sociedad de la Nieve Juanicar y Emanuel el joven oriundo de San Martín se dedicaban a ordenar el lugar y doblar toallas.

En ese instante un cajón se abrió de forma inesperada captando la atención de los seguidores del programa aunque los protagonistas no parecieron notarlo en el momento. El registro fílmico se viralizó de inmediato bajo la premisa de "creer o reventar" lo que despertó un fuerte debate en las plataformas digitales sobre lo ocurrido.

Este hecho no es el primero que genera sospechas entre los jugadores ya que a finales de febrero se reportó la desaparición de un vaso y la tapa de la caldera provocando diversas teorías internas. Asimismo a comienzos de abril las cámaras registraron lo que muchos aseguraron que era un "fantasma" recorriendo las instalaciones.

Los habitantes de la vivienda manifestaron sentir ruidos y movimientos extraños que algunos adjudican a la antigüedad o la "energía" que conservan los estudios de grabación. Ante la apertura del mueble surgieron explicaciones que van desde la presencia de un espíritu hasta fallas en el equilibrio del mobiliario o una saturación de ropa que podría haber forzado el mecanismo.

Mientras el misterio crece la competencia atraviesa horas críticas por una posible sanción fuerte. Una participante podría ser expulsada este mismo domingo debido a una situación de extrema tensión protagonizada en el jardín que habría alertado a la producción por el reglamento vigente.

Además el clima se enrarece ante la proximidad de una nueva gala de eliminación donde las encuestas en redes sugieren que el público ya se cansó del juego de uno de los integrantes. El desenlace sobre quién abandonará la casa por el voto de la gente se conocerá próximamente en una jornada que promete ser definitiva para el futuro de la competencia.