El presidente del PJ, referentes de la subagrupación Vamos San Juan y actual gobernador de San Juan, Sergio Uñac, visitó este sábado su Pocito natal. El dirigente convocó a una rueda de prensa en la que brindó diferentes definiciones políticas a horas del horario límite para la presentación de listas de candidatos.

El mandatario, que ya adelantó que él será candidato a senador por San Juan, aprovechó la oportunidad para pedir por la continuidad del proyecto.

“Este es un proyecto político que tiene mucho para seguir dando. Conozco la sensibilidad y la inteligencia de Rubén Uñac y también la de Cristian Andino, un intendente exitoso, ellos son los continuadores de este proyecto”, dijo Sergio Uñac.

Luego el líder destacó que Rubén y Andino han realizado una exitosa campaña política como candidatos de la subagrupación Vamos San Juan y destacó que ambos están recorriendo todos los departamentos llevando el mensaje de que este proyecto tiene continuidad.

“San Juan es una de las provincias que más obra pública ha realizado, es la provincia que más apoyo da el sector privado, es una de las seis con menor desempleo del país; este modelo es el que hay que defender, pero no lo puede defender un dirigente ni una fórmula, lo tenemos que defender todos los sanjuaninos, por eso la convocatoria a todos los pocitanos y pocitanas para el próximo 2 de julio”, dijo Uñac.

Luego Uñac señaló que en los departamentos recibe mucho afecto “porque en estos últimos ocho años han sido de constantes realizaciones, desde la infraestructura, el desarrollo de la economía, el fortalecimiento con nuevas actividades, por ejemplo, San Juan se posicionó como el polo pistachero más grande del país, tiene la única mina de cobre en construcción, es la segunda provincia productora de cannabis medicinal, la primera provincia productora de energía fotovoltaica, todos estos logros han generado mucha consideración en la gente”.

Uñac le adelantó a los pocitanos que en pocas semanas erradicará un asentamiento en la zona de La Rinconada y esas familias pasarán a tener un techo digno en un barrio nuevo.

Luego, el dirigente aprovechó y lanzó una crítica a la oposición. “Estas cosas tienen que seguir pasando en San Juan y cuando vemos a qué se apuntó o qué se hizo en los departamentos gobernados por la oposición… ayer estuve en 9 de Julio y es un departamento que está 'dormido' y eso es lo que no tenemos que permitir que pase en San Juan, y si vas a Santa Lucía y Rivadavia, lo mismo, mucha pintura, mucho maquillaje, pero eso no es todo, hacen falta obras de infraestructura como las que hemos construido durante 8 años en la provincia”, aseguró el político.

Agregó que pasó lo mismo durante la presidencia de Mauricio Macri con obras que nunca llegaban ni se concluían en San Juan. “Este es el salto al vacío que nosotros decimos que no hay que dar, ni un paso hacia atrás ni un salto al vacío”, puntualizó.

Uñac también habló de cómo avizora los proyectos que seguirá su hermano Rubén y adelantó que habrá continuidad en la labor de promoción del deporte. La Revolución Deportiva "va a continuar con Rubén porque el deporte nos ha permitido vivir mejor a los sanjuaninos. El deporte está asociado a una mejora en la calidad de vida, pero, además, el deporte en San Juan ha significado un traccionador del turismo; en los últimos fines de semana largos, algunos con eventos deportivos, San Juan ha sido la provincia con mayor ocupación hotelera, esto medido por el Ministerio de Turismo de Nación”.

Sobre la oposición

“Algunos lo quieren despertar a San Juan, pero me parece que lo que quieren es dormirlo, no hay que permitir que se duerma la economía, no hay que dormir a San Juan. Lo que más deseamos es que San Juan no detenga su crecimiento y para eso hay una sola subagrupación que lo puede garantizar que es Vamos San Juan”, subrayó Uñac.

Hizo alusión al modelo de Gerardo Morales en Jujuy “eso es el que no queremos que llegue a San Juan, la represión policial al pueblo jujeño, los docentes que mostraban recibos de sueldo de 36.000 pesos de básico. En estas cosas los sanjuaninos tenemos que poner blanco sobre negro, si queremos un modelo como el de Jujuy en San Juan, con esa represión policial, o seguimos transitando este camino, consolidando lo conseguido hasta la fecha, y sumando las cosas que están faltando. Rubén va a tener el enorme desafío de ir por las cosas que a mí me faltaron porque siempre faltan cosas es normal y natural, estoy seguro que él lo va a hacer”, dijo.

Candidaturas

Sobre su candidatura a senador nacional y el armado de la lista no dio más definiciones que las que dio el viernes. Explicó que hay 13 lugares para cubrir en las listas: dos senadores titulares, dos suplentes; tres diputaciones nacionales titulares y tres suplentes un miembro del ParlaSur titular y dos suplentes.

“Mi candidatura como senador tiene que ver con la necesidad de ser un interlocutor entre la provincia de San Juan y el gobierno nacional, tratando de allanar el camino y no de poner palos en la rueda como me ha tocado vivir a mí”, expresó el gobernador.

Jorge Chica encabeza la lista de precandidatos a diputado nacional y el segundo lugar es para un Bloquista, “estamos cerrando la lista en las últimas horas de hoy”, le dijo a los más ansiosos.

Sobre la lista única concebida a nivel nacional para las elecciones presidenciales, Uñac expresó: “Yo soy amigo de la competencia para definir candidaturas y/o proyectos, pero en este caso ha sido una decisión inteligente de la conducción nacional del frente Unión por la Patria porque la economía está en una situación delicada e interferir con la política en la economía sería demasiado complejo”.

“La totalidad de los gobernadores nos expresamos, pedimos unidad y federalismo, hoy estamos de acuerdo que haber cerrado una lista de unidad nos conviene a todos. Así que el mayor de los éxitos para Sergio Massa y Agustín Rossi a quienes conozco y con quienes he trabajado mucho. Vamos a seguir accionando desde San Juan teniendo en cuenta que trabajamos para ganar el 2 de julio y vamos a trabajar para ganar Las primarias de agosto y las generales de octubre con la fórmula nacional”, señaló.Para el cierre, el mandatario señaló que desde San Juan se trabajará para que esa fórmula gane en el país y en San Juan.