En el Día Mundial de la Repostería, Patricia Ledezma, una de las creadoras de Adelfa Pastelería, aseguró que en San Juan todavía hay clientes que eligen los sabores caseros por encima de las opciones industriales. El emprendimiento nació junto a su hermana, Gabriela, y su mamá, Adelfa, de quien justamente tomaron el nombre para el proyecto familiar que hoy mantiene vivas recetas heredadas de generación en generación.

“Nosotras vamos más por lo casero porque creemos que tiene un valor agregado. El probar algo que te recuerde a una abuela o a una mamá es lo que tratamos de lograr”, expresó Patricia a DIARIO HUARPE. Además, explicó que cada producto mantiene procesos artesanales. “No tenemos amasadoras ni hornos industriales. Todo se hace a mano: el amasado, los rellenos, la decoración, absolutamente todo”, afirmó.

La pastelera contó que el emprendimiento nació a partir de una historia familiar marcada por la cocina y el esfuerzo. “Mi mamá hacía tortas para vender y ayudar a mi papá. Mi hermana y yo crecimos viendo eso y aprendimos desde chicas a hacer bizcochuelos, almíbares y decoraciones”, recordó.

Según explicó, muchas de las preparaciones actuales conservan recetas originales de su madre y de su abuela. “Mi mamá todavía hace dulces caseros y nosotros seguimos usando recetas familiares. Incluso tenemos tabletas iglesianas que hacía mi abuela”, relató.

Patricia también destacó que, aunque incorporaron algunas propuestas modernas, nunca abandonaron la esencia artesanal. “Fuimos sumando brownies, tartas y donas porque los chicos las piden mucho, pero siempre manteniendo ese sabor casero que nos identifica”, sostuvo.

El orgullo de mantener lo artesanal

Para Patricia, conservar la cocina artesanal tiene un significado mucho más profundo que el comercial. “Esto viene desde nuestros abuelos. Mi abuela era chilena y nos enseñaba sus recetas. Nosotros fuimos absorbiendo todo eso y creemos que está bueno conservarlo”, dijo.

También remarcó que el objetivo es transmitir ese legado a las nuevas generaciones. “Queremos que nuestros sobrinos y los chicos continúen con esto porque es parte de lo que somos y de nuestra identidad”, afirmó.

Finalmente, sostuvo que detrás de cada preparación hay una enseñanza familiar que todavía intentan mantener vigente. “Crecimos con la cultura de que si querés algo, tenés que esforzarte y aprender. Eso es lo más importante que nos dejó esta historia familiar”, señaló.

La crisis y los festejos

Ledezma reconoció que la situación económica golpeó fuerte al sector y cambió la forma de consumir en cumpleaños y eventos. “Cuesta muchísimo vender mesas dulces como antes. Hoy la gente tiene que pensar en el salón, la comida, la bebida y todo implica mucha plata”, señaló.

“Muchas veces lo primero que se recorta es la mesa dulce o la torta. Por eso empezamos a hacer combos más accesibles, mezclando cosas más sofisticadas con otras más rústicas”, agregó.

Incluso, comentó que crecieron otros pedidos más económicos. “Ahora están solicitando bastante las tortas maqueta acompañadas solamente con mesa dulce. La gente busca alternativas para no gastar tanto”, concluyó.

Quienes quieran conocer más sobre el emprendimiento pueden encontrarlas en Instagram como o comunicarse al 2645217313.