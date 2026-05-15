En una época marcada por la hiperexigencia, la productividad constante y la presión de mostrarse bien todo el tiempo, la salud emocional atraviesa una crisis silenciosa. Ese fue el eje de la entrevista realizada al licenciado Michel Zeghaib, psicoanalista, en el programa Salud & Bienestar, que se emite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

Con una mirada cercana, reflexiva y profundamente humana, Zeghaib abordó temas como el estrés, la ansiedad, las emociones reprimidas y el impacto de las redes sociales en la vida cotidiana. “No siempre estamos bien y es una ilusión creer que sí”, expresó durante la charla.

El especialista sostuvo que la salud mental no es un tema nuevo, sino una problemática que atravesó todas las épocas, aunque hoy existe mayor conciencia social gracias al avance de la psicología y la psiquiatría. “Estamos cayendo en la cuenta de que no somos solamente un cuerpo”, señaló.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el peso de las exigencias modernas. Para Zeghaib, la sociedad actual impulsa a las personas a definirse por lo que producen y no por lo que son. “Nos sentimos exigidos a rendir bien, quedar bien, mostrarnos bien. Incluso decir que estamos mal parece generar incomodidad”, afirmó.

El costo emocional de vivir para rendir

Durante la conversación, el psicoanalista cuestionó el mandato permanente de la positividad y el rendimiento. “No pasa nada con no poder. Tenemos límites”, remarcó. En ese sentido, citó al filósofo surcoreano Byung-Chul Han y su concepto de “la sociedad del cansancio”, donde la depresión aparece como una consecuencia de no alcanzar los estándares impuestos.

También habló del vínculo entre productividad y culpa. Según explicó, muchas personas sienten que perder el tiempo o descansar es casi un pecado. “Ya no sabemos qué hacer con el no hacer nada”, describió.

Otro aspecto destacado fue el rol de las redes sociales. Zeghaib las definió como “un cuchillo de doble filo”: herramientas que acercan, pero que también generan comparaciones permanentes y una desconexión del encuentro humano real. “Nos sumergieron en un mundo imaginario donde el contacto cara a cara perdió lugar”, advirtió.

Emociones, ansiedad y vínculos reales

Lejos de catalogar las emociones como buenas o malas, el especialista propuso entenderlas como experiencias necesarias que deben ser reguladas y escuchadas. “La tristeza no es mala. Depende de cómo la vivamos y de qué nos permita hacer”, explicó, tomando como ejemplo la película Intensamente.

En relación con la ansiedad, indicó que suele estar vinculada al futuro y a la necesidad de control. “La ansiedad es la preocupación por algo que todavía no ocurrió”, señaló. Mientras que el estrés, aseguró, se convirtió en una de las enfermedades silenciosas del siglo XXI.

Sin embargo, uno de los mensajes más fuertes de la entrevista estuvo relacionado con los vínculos genuinos. Zeghaib recomendó contar con al menos una o dos personas con las que se pueda “pensar en voz alta” y mostrarse sin máscaras. “Tener alguien con quien ser auténtico es un milagro hoy”, expresó.

Sobre el final, el psicoanalista compartió qué significa actualmente “estar bien” para él. “Hoy tiene que ver con la honestidad y con la verdad acerca de quién soy, de lo que me hace bien y de lo que me hace mal”, reflexionó.