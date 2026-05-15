El dinero no solamente se relaciona con números, cuentas o estabilidad económica. También puede estar atravesado por emociones, creencias y experiencias familiares que condicionan la manera en la que cada persona vive la abundancia o la escasez. Ese fue el eje de la entrevista realizada a la terapeuta holística Anabel Alé en el programa Salud & Bienestar, que se transmite por HUARPE TV en el 19.2 de TDA, Kick y YouTube.

Desde una mirada holística y sistémica, la especialista explicó cómo ciertas historias familiares, frases repetidas durante la infancia y experiencias dolorosas del pasado pueden influir en la relación actual con el dinero. “Por ahí entramos en la preocupación del dinero y no en la solución del dinero”, señaló al comenzar la charla.

Según explicó, muchas personas crecen escuchando mensajes que terminan funcionando como creencias limitantes. “Si no te sacrificás no funciona” o “si tenés mucho dinero hay algo malo detrás”, son algunas de las frases que, de acuerdo con Alé, quedan grabadas y condicionan la forma de vincularse con la prosperidad.

“Venimos de memorias y desde pequeños consumimos esas formas de pensamiento. Esas frases van anclando y bloqueando el camino para recibir dinero”, sostuvo.

Las historias familiares que se repiten

Durante la entrevista, Anabel Alé aseguró que muchas veces las dificultades económicas se vinculan con patrones familiares que se repiten de generación en generación. “Si mamá y papá no pudieron establecerse económicamente como lo deseaban, al hijo muchas veces le cuesta hacerlo distinto”, explicó.

La terapeuta indicó que esto sucede por fidelidad inconsciente al sistema familiar. “Somos fieles al sistema. Si ellos no pudieron, yo tampoco estoy pudiendo, hasta que logro hacerlo consciente”, afirmó.

En ese sentido, relató que detrás de muchos conflictos económicos suelen existir historias de pérdidas, estafas o carencias que dejaron huellas emocionales en la familia. “Cuando comenzamos a mirar la historia familiar aparecen abuelos estafados, personas que perdieron todo o vivieron situaciones de mucha escasez”, detalló.

Para Alé, esas experiencias quedan guardadas en la memoria emocional y pueden generar miedo al crecimiento o al progreso. “Acá estoy yo intentando sobrevivir a un sistema que me mostró dolor, carencia y freno, entonces no puedo avanzar”, expresó.

El vínculo entre emociones, dinero y autoestima

Otro de los puntos centrales de la conversación fue el impacto emocional que tiene la relación con el dinero. La terapeuta remarcó que muchas personas sienten culpa, miedo o inseguridad al momento de cobrar, crecer económicamente o recibir abundancia.

“Si desde chiquito me hicieron creer que no podía, de grande no puedo”, resumió.

Desde la mirada de las constelaciones familiares, explicó además que el vínculo con la madre ocupa un rol importante en la relación con el dinero y la pareja. “No quiere decir que uno esté mal con mamá, sino que puede haber emociones o historias no resueltas que siguen influyendo”, indicó.

La escasez, el miedo y la sensación permanente de no llegar también impactan en los vínculos cotidianos. “Cuando genero miedo a perder, me freno, no avanzo y no decido”, señaló.

Frente a esto, la especialista propuso comenzar por la toma de conciencia y el reconocimiento de los propios recursos personales. “Si puedo verlo, puedo trabajarlo”, afirmó.