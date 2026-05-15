Este 15 de mayo marcó el inicio oficial del periodo de poda en San Juan. Con el objetivo de preservar la salud del arbolado público y evitar intervenciones drásticas que dañen los ejemplares, la Secretaría de Ambiente puso en marcha un programa de capacitaciones técnicas destinado tanto a operarios municipales como a vecinos y uniones vecinales.

Durante este año, más allá del control, el foco este año está puesto en la educación y la prevención. Raúl Ruiz, director de Arbolado Público de San Juan, explicó en diálogo con DIARIO HUARPE que el cronograma ya se encuentra en marcha y que el ciclo de capacitaciones ya alcanzó a Rivadavia y Sarmiento, y que continuará en Rawson y Angaco.

“Estos talleres están abiertas al público en general, técnicos y operarios. Incluso uniones vecinales ya han solicitado ayuda técnica para el manejo del arbolado en sus barrios. Con esta acciones evitamos que haya multas y daños”, destacó el funcionario.

La apertura de estos espacios de formación busca que, en caso de que el municipio no alcance a cubrir determinados sectores, los vecinos puedan contratar podadores matriculados o capacitados para realizar las tareas de manera particular, siempre con la autorización correspondiente. Asimismo, el titular del área indicó que quienes deseen acceder a las capacitaciones deberán solicitarlas a través de la Dirección de Arbolado Público, ubicada en el tercer piso del Centro Cívico.

De esta manera, la Secretaría de Ambiente, bajo la conducción de Federico Ríos, busca transformar la poda de un acto meramente estético o de limpieza en una práctica de mantenimiento responsable y planificada. Para ello, la cartera de arbolado comenzó a recorrer los departamentos con capacitaciones y herramientas técnicas destinadas a promover intervenciones adecuadas sobre los árboles urbanos y fortalecer el cuidado del arbolado en toda la provincia.

¿Cómo tramitar el permiso?

El proceso administrativo varía según el departamento en el que resida el vecino. La provincia se divide en dos categorías de gestión:

Departamentos centralizados: Zonda, Ullum, Chimbas, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo. Los vecinos de estas zonas deben realizar el trámite de manera presencial en el Centro Cívico, específicamente en la Dirección de Arbolado Urbano.

Zonda, Ullum, Chimbas, Santa Lucía, San Martín y 25 de Mayo. Los vecinos de estas zonas deben realizar el trámite de manera presencial en el Centro Cívico, específicamente en la Dirección de Arbolado Urbano. Departamentos descentralizados: el resto de los municipios gestiona los permisos directamente en sus respectivas sedes municipales.

En este contexto, Ruiz señaló que cada municipalidad presenta el plan de poda que llevará a cabo en su jurisdicción, pero que aun falta que algunascomuna haga la suya. "Nosotros notificamos a los departamentos con un protocolo y pedido de requisitos. Además, desde la Secretaría realizamos un seguimiento exhaustivo de los cronogramas presentados”, indicó.

Controles y multas

Para garantizar el cumplimiento de la normativa, dos equipos de inspectores y personal técnico reforzarán los controles en la vía pública durante las próximas semanas. Ruiz advirtió que “cualquier intervención en el arbolado urbano necesita permiso. Si los inspectores detectan una poda sin la autorización correspondiente, se labra una infracción”.

El funcionario explicó que el valor de las multas se calcula en unidades tributarias y depende de un análisis técnico sobre el grado de daño o desmanejo ocasionado al árbol.

Documentación necesaria para tramitar el permiso