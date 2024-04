Desde hace tiempo los jubilados de PAMI en San Juan vienen pidiendo poder contar con más médicos de cabecera, pero desde el organismo explicaron que están a la espera de definiciones nacionales para nombrar a nuevos profesionales. Esperan llegar hasta a duplicar la cantidad de prestadores.

En contacto con DIARIO HUARPE, el director de la sede local de PAMI, Rafael Claros, reconoció que "hay un faltante de médicos" y agregó que "los tiempos están demorados porque estamos sobresaturados, entonces tenemos 77.000 afiliados y por ahí nos vemos sobrepasados".

El funcionario agregó que "en todo San Juan se están necesitando más médicos" y por consiguiente los afiliados PAMI también lo sufren. Igualmente, Claros aseguró que están tramitando nombramientos, pero reconoció que "están retardados a nivel central", es decir, en las oficinas nacionales de la obra social de los jubilados, en donde al parecer aún resta nombrar a personal que se encarga de definir estas incorporaciones.

Ante la pregunta de cuántos médicos tiene PAMI en San Juan y cuántos faltan, el profesional explicó que en la Unidad de Gestión Local (UGL) tiene cinco profesionales de la salud y a esto se suman otros 100 médicos de cabecera que trabajan en los diferentes consultorios que hay en la provincia. "Contamos con 100 médicos, pero si vinieran unos 100 más los aceptaríamos", aseveró.

Claros agregó que una vez que se solucione la demora para nombrar nuevos médicos se comenzará a trabajar para agilizar el pago a los médicos de cabecera. Es que desde que asumió el médico dijo que buscará que para los médicos elijan ser prestadores de PAMI y para esto pensó pagarles directamente a ellos por sus prestaciones, sin que el dinero tenga que pasar por las asociaciones de profesionales como viene sucediendo hasta ahora.

Además del hecho de la demora en el pago a los médicos, Claros reconoció que un factor importante tiene que ver con el encarecimiento del transporte porque para ir a prestar servicio a departamentos alejados el costo de llegar al lugar se ha encarecido notablemente, pero confío en que logrará encontrar médicos interesados en dar la atención en el interior de la provincia.

Deuda de alquiler

El próximo 19 de abril será un día clave para el PAMI, es que ese día habrá una audiencia en la que se intentará solucionar una deuda de $33 millones por el alquiler del edificio de la UGL que funciona en Mendoza y Avenida Córdoba.

Claros explicó que en total el PAMI debe 17 meses de alquiler y explicó que se realizó una investigación interna para determinar por qué no se pagó y dónde está ese dinero. Claros explicó que "no se detectó ninguna irregularidad, sino que el dinero no se destinó al alquiler debido a un error".

El director recordó que hace un tiempo el PAMI sufrió un ataque cibernético que complicó la administración de la entidad y en medio de este problema hubo una demora involuntaria en la liberación del dinero. Igualmente, el funcionario aclaró que cree que "todo se solucionará" porque la entidad cuenta con la suma que le reclama el propietario y pagará sin problemas.

Agregó que cree que, al menos por el momento, el PAMI seguirá funcionando allí y, al menos por ahora, no se concretará el proyecto de mudar las oficinas a la sede de Correo Argentino, una alternativa que se evaluó hace un tiempo.

Medicamentos

En la semana que pasó, el PAMI a nivel nacional firmó un nuevo convenio con las cinco cámaras nacionales que congregan a las farmacias del país. Este acuerdo, que regirá en los próximos ocho meses, establece la continuidad de la denominada "Providencia" que incluye una serie de medicamentos que PAMI cubre al 100%.

De acuerdo a lo que aseguraron medios nacionales, hasta el momento la Providencia incluía seis remedios, pero a partir de ahora serán cinco. A esto se suma una cobertura del 80% en los remedios que no entren en la Providencia y que sí estén incluidos en los más de 3.000 medicamentos que se incluyen en la prestación. A esto se suma la entrega gratuita de pañales que seguirá como hasta ahora.