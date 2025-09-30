Publicidad
En San Juan se donaron 15 kilos de cabello para confeccionar pelucas oncológicas

Con una gran convocatoria, el Hospital Marcial Quiroga reunió más de 15 kilos de cabello que serán utilizados en la confección de pelucas para pacientes con cáncer.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Quince kilos de pelo donaron para confeccionar pelucas oncológicas. (Foto gentileza Prensa de Gobierno)

Con el objetivo de brindar apoyo emocional a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer, el Hospital Marcial Quiroga llevó adelante la campaña solidaria “Tu pelo regala sonrisas”, en conjunto con la Fundación Caminos y la agrupación Cadena de Favores 2007. La jornada, realizada en el patio de ingreso al hospital, permitió recolectar más de 15 kilos de cabello, que serán destinados a la confección de pelucas oncológicas.

Más de 70 personas se acercaron a cortarse el cabello en el lugar, mientras que otras llevaron mechones guardados durante años, algunos desde la infancia. Las entregas estuvieron acompañadas de relatos conmovedores, donde familiares, amigos y compañeros de quienes enfrentan la enfermedad compartieron su motivación para sumarse a la campaña.

El evento también tuvo un costado cultural y festivo, con la presentación del grupo Temblor Tango, perteneciente a la Asociación Civil Unidos por el Parkinson; la pareja de baile integrada por Amalia Arguello y Nelson Patil; y el show circense de Luly y Palito, del grupo Circo Aventura.

Desde la organización destacaron que este tipo de acciones no solo aportan un beneficio material, como la confección de pelucas, sino que además generan contención emocional y acompañamiento, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los pacientes que atraviesan tratamientos complejos.

