Con el objetivo de brindar apoyo emocional a personas que atraviesan tratamientos contra el cáncer, el Hospital Marcial Quiroga llevó adelante la campaña solidaria “Tu pelo regala sonrisas”, en conjunto con la Fundación Caminos y la agrupación Cadena de Favores 2007. La jornada, realizada en el patio de ingreso al hospital, permitió recolectar más de 15 kilos de cabello, que serán destinados a la confección de pelucas oncológicas.

Más de 70 personas se acercaron a cortarse el cabello en el lugar, mientras que otras llevaron mechones guardados durante años, algunos desde la infancia. Las entregas estuvieron acompañadas de relatos conmovedores, donde familiares, amigos y compañeros de quienes enfrentan la enfermedad compartieron su motivación para sumarse a la campaña.

El evento también tuvo un costado cultural y festivo, con la presentación del grupo Temblor Tango, perteneciente a la Asociación Civil Unidos por el Parkinson; la pareja de baile integrada por Amalia Arguello y Nelson Patil; y el show circense de Luly y Palito, del grupo Circo Aventura.

Desde la organización destacaron que este tipo de acciones no solo aportan un beneficio material, como la confección de pelucas, sino que además generan contención emocional y acompañamiento, fortaleciendo el vínculo entre la comunidad y los pacientes que atraviesan tratamientos complejos.