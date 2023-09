Desde hace unos meses en Valle Fértil circula una cadena solicitando que dejen de cobrarles en el control fitosanitario ubicado en Marayes, en la ruta que une el departamento del este con el resto de San Juan. Dicen que si bien antes podían tramitar un pase para no tener que abonar desde $400, ya no pueden tramitarlos y que esto es un “destrato” hacia ellos.

DIARIO HUARPE habló con Sergio Arteaga, vecino del departamento, quien aseguró que es un reclamo de años, que incluso hubo un proyecto de ordenanza municipal, pero que este nunca se trató. “Técnicamente somos de San Juan, Valle Fértil pertenece a San Juan, así que si es para proteger a la provincia de la mosca de los frutos, el control fitosanitario no tiene sentido”, argumentó.

Lo que vienen pidiendo no es solo no tener que pagar cada vez que transitan la ruta, algo que muchas veces están obligados a hacer por trámites o para comprar ciertas cosas, sino que trasladen el control a otro lugar. Arteaga dijo que para ellos lo ideal es que esté en los límites provinciales con La Rioja, donde hoy no existe ningún sello sanitario de este tipo.

“No podemos llevar una manzana para comer en el viaje que compraron en San Juan, en la feria para llevarla a Valle Fértil, porque te la quitan”, criticó el vecino.

Dijo que la situación es “tonta”, porque no tiene sentido que la fruta vaya y vuelva y deje de estar permitida. “Siempre tenemos que pagar”, agregó, ya que los pases no se estarían entregando.

“No puede haber un fitosanitario a mitad de la provincia, además antes de Jáchal no hay, ni Calingasta. En la ruta a Mendoza el control está en el límite, pero acá no”, sumó. Esto también afecta a vecinos de Marayes, cuando se dirigen a la villa cabecera de Caucete.