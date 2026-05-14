La Municipalidad de 25 de Mayo continúa con su plan de modernización lumínica en todo el departamento. En esta oportunidad, las cuadrillas de trabajo avanzaron con un importante recambio integral del sistema de alumbrado público LED en la localidad de Encon. Esta intervención no se limita a un simple reemplazo de luminarias, sino que representa una transformación estructural del servicio en una zona estratégica.

Alcance del proyecto en la zona de ruta

El despliegue de las tareas se concentra específicamente sobre toda la zona urbana de la ruta, abarcando un trayecto extenso que va desde el inicio mismo del alumbrado hasta pasando el puesto de control.

Este sector es vital para el tránsito local y regional, por lo que la mejora en la visibilidad impacta de manera directa en la fluidez vehicular y en la prevención de siniestros viales en el área.

Mejoras integrales y tecnología de punta

Desde la gestión municipal informaron que los trabajos realizados en Encon son de carácter "integral". Esto significa que el personal técnico no solo se encargó de la colocación de las modernas luminarias LED de última tecnología, sino que también se ocupó del mantenimiento y la puesta en valor de toda la infraestructura de soporte existente.

Entre las tareas técnicas más relevantes detalladas por la comuna, se encuentra la construcción de nuevos dados (bases de hormigón) para garantizar la estabilidad de las estructuras, así como el pintado completo de cada una de las columnas y brazos de iluminación.

Estas acciones no solo aseguran una mayor durabilidad del equipamiento frente a las inclemencias climáticas, sino que también renuevan estéticamente el paisaje urbano de la localidad.

Inversión propia y compromiso local

Un dato destacado de este proyecto es que la obra se lleva adelante con una inversión 100% municipal.

"Esta decisión pone de manifiesto la capacidad administrativa de gestionar recursos propios y reinvertirlos en obras de infraestructura que cambian la realidad cotidiana de nuestros vecinos y de los que transitan por la zona sin depender de financiamiento externo", dijo el intendente Rodolfo Jalife.

Jalife aseguró que esta nueva iluminación LED en Encon marca un hito en la modernización de los accesos y zonas urbanas del departamento. La implementación de tecnología de última generación permite, además, un ahorro significativo en el consumo eléctrico y una reducción en los costos de mantenimiento a largo plazo, permitiendo que esos recursos puedan ser destinados a otras necesidades prioritarias de los habitantes de 25 de Mayo.