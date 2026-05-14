La empresa Naturgy San Juan anunció un sorteo exclusivo para sus usuarios de energía eléctrica con el objetivo de impulsar la adopción de la factura digital. En el marco del próximo Mundial de fútbol y como parte de su estrategia de digitalización y cuidado ambiental, la compañía entregará dos televisores de última generación entre quienes utilicen este sistema sin papel.

El premio consiste en dos televisores Samsung 55" Crystal UHD U8000f 4K, que serán sorteados el próximo 4 de junio de 2026 mediante un sistema digital aleatorio. Participarán automáticamente todos los usuarios mayores de 18 años que sean titulares o usuarios de suministros activos de energía eléctrica en las categorías T1, T2 y T3 en los 18 departamentos de la provincia.

El sorteo contempla dos grupos de participantes. Por un lado, quienes se adhieran al servicio de factura digital entre el 6 de mayo y el 3 de junio de 2026. Por otro, los usuarios que ya se encuentren registrados en esta modalidad y mantengan el servicio activo al momento del sorteo.

Para sumarse, los clientes pueden realizar el trámite de manera gratuita a través de los canales oficiales de la empresa. La inscripción está disponible en el sitio web de la compañía Naturgy San Juan o mediante la Oficina Virtual Oficina Virtual Naturgy.

Los ganadores serán notificados por teléfono o correo electrónico, y sus nombres también se publicarán en las redes sociales oficiales de la empresa. La entrega de los premios se realizará dentro de los cinco días hábiles posteriores al contacto, en la oficina comercial ubicada en Aberastain 697 sur, en Capital.

Con esta propuesta, Naturgy busca no solo premiar a sus usuarios, sino también avanzar en la modernización del servicio eléctrico y promover prácticas más sustentables en la provincia.