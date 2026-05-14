El papa León XIV oficializó este jueves la designación del arzobispo estadounidense Michael Wallace Banach como nuevo embajador del Vaticano en la Argentina. El nombramiento fue comunicado simultáneamente desde Roma y Buenos Aires por la Santa Sede.

Banach, de 63 años, reemplazará al polaco Miroslaw Adamczyk, quien fue trasladado recientemente a Albania. Hasta ahora, el religioso estadounidense se desempeñaba como nuncio apostólico en Hungría, durante el gobierno de Viktor Orbán.

Nacido en Worcester, Estados Unidos, el nuevo representante diplomático del Vaticano fue ordenado sacerdote en 1988 y forma parte del servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994. A lo largo de su carrera tuvo destinos en Bolivia, Nigeria y distintas misiones internacionales vinculadas al Vaticano. Además, habla inglés, español, italiano, francés y polaco.

El cargo de nuncio apostólico tiene una importancia estratégica dentro de la estructura de la Iglesia Católica. Además de actuar como embajador del Vaticano ante el gobierno argentino, también funciona como nexo directo entre el Papa y la Conferencia Episcopal Argentina, con influencia en la designación de obispos y en la relación institucional con la Casa Rosada.

La llegada de Banach se produce en un momento sensible para la Iglesia argentina, atravesada por debates internos sobre el rol social de la institución y su vínculo con el gobierno de Javier Milei. En las últimas semanas, referentes eclesiásticos insistieron en la necesidad de sostener el diálogo frente al complejo escenario económico y social del país.

El nombramiento también genera expectativa sobre la futura relación entre el nuevo pontífice y la Argentina. Desde sectores de la Iglesia no descartan que León XIV pueda realizar una visita oficial al país durante su pontificado, algo que todavía no tiene fecha confirmada.