Fuerte Apache: más de 500 policías realizan 14 allanamientos contra bandas narco

El barrio Ejército de los Andes, popularmente conocido como Fuerte Apache, amaneció este jueves bajo un clima de extrema vigilancia. Más de 500 efectivos pertenecientes a la policía y a Gendarmería iniciaron un megaoperativo contra integrantes de al menos dos bandas vinculadas al narcotráfico. Las fuerzas de seguridad se desplegaron con apoyo aéreo de helicópteros que sobrevolaron la zona desde las primeras horas del día para dar cumplimiento a 14 objetivos de allanamiento.

Esta intervención judicial y policial fue impulsada por un violento enfrentamiento por el territorio que protagonizaron dos grupos delictivos la semana pasada. Aquellas balaceras no solo causaron alarma entre los vecinos, sino que dejaron varios heridos.

Entre las víctimas se encuentra un hombre de 68 años que no tenía ninguna relación con el conflicto y recibió un disparo en una pierna mientras estaba en el barrio. A pesar del susto, los reportes médicos indican que el vecino recibió asistencia y ya se encuentra fuera de peligro.

La investigación iniciada por la justicia derivó en los procedimientos realizados durante la madrugada en esta zona de Ciudadela. El despliegue movilizó a cientos de agentes de diversas dependencias de la Policía Bonaerense con la intención de desarticular estas organizaciones criminales.

A través de las redes sociales se conocieron videos grabados por los propios habitantes del lugar donde se perciben las corridas y se escuchan con claridad las detonaciones ocurridas durante las primeras horas del operativo.

Como resultado inicial de las requisas, ya se confirmaron varias personas detenidas y el secuestro de diversas armas de fuego y estupefacientes. Aunque la cifra exacta de sospechosos capturados todavía no trascendió, el operativo continúa activo en todo el perímetro.

Actualmente, la zona permanece rodeada por retenes policiales organizados en postas donde los uniformados inspeccionan cada uno de los vehículos que intentan salir del área de trabajo para asegurar el éxito de la misión.