El Hot Sale 2026 arrancó con un fuerte movimiento en el comercio electrónico argentino y dejó números impactantes en apenas 24 horas. La plataforma Tiendanube informó que, durante el primer día del evento, las más de 75 mil tiendas que operan con su sistema alcanzaron una facturación total de $20.224 millones.

Según el relevamiento, se concretaron 172.935 transacciones y se vendieron alrededor de 358 productos por minuto. El ticket promedio fue de $116.949, una cifra que refleja el peso creciente de las compras planificadas y financiadas en medio del actual contexto económico.

La indumentaria volvió a liderar el ranking de ventas y concentró casi el 50% de las operaciones. Detrás aparecieron los rubros de salud y belleza, decoración y hogar. Sin embargo, uno de los sectores con mayor crecimiento fue electrónica y tecnología, que aumentó 12,5% respecto del Hot Sale 2025 y registró el ticket promedio más alto del evento, con compras cercanas a los $225 mil. Auriculares, relojes inteligentes, e-books y parlantes estuvieron entre los productos más vendidos.

El informe también mostró cambios en el comportamiento de los consumidores. Cerca del 80% de las operaciones se realizaron desde teléfonos celulares, consolidando el crecimiento del comercio móvil en Argentina. Además, aunque predominó el pago en una cuota, una gran parte de los usuarios eligió financiar sus compras en tres y seis pagos.

En cuanto a los medios de pago, el 53,7% de las compras se abonó con tarjeta de crédito y el 26,6% mediante transferencias bancarias. Las promociones con cuotas sin interés y envíos gratuitos volvieron a ser claves para sostener el volumen de ventas.

El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, CACE, reúne este año a más de 800 marcas y más de 15 mil promociones activas. La expectativa del sector está puesta en sostener el ritmo de ventas durante las próximas jornadas, especialmente en tecnología, viajes y electrodomésticos.

En la región de Cuyo también se registró un fuerte movimiento. Según datos de la CACE, Mendoza lideró las consultas y ventas regionales, aunque San Juan se ubicó inmediatamente detrás. Entre los productos más buscados por los consumidores cuyanos aparecieron zapatillas, celulares, notebooks, heladeras y lavarropas.