Revelaron a qué famoso Santiago del Moro bajó de Gran Hermano

Christian Urrizaga es recordado por ser uno de los jugadores más emblemáticos de la historia de Gran Hermano. Tras consagrarse campeón en la edición 2011, marcó un quiebre con su estilo estratégico y provocador que hoy sirve de referencia para los nuevos participantes. Sin embargo, su ausencia como analista en las temporadas recientes despertó dudas que el propio protagonista decidió aclarar con una denuncia contundente hacia Santiago del Moro.

En una charla sincera frente a las cámaras de Desayuno Americano, el mediático explicó que su alejamiento de la televisión no fue una elección propia. "Dije lo que pienso de Santiago del Moro y oh casualidad, no me llamaron más.

Antes me invitaban para ir a un montón de programas pero es obvio que él es la figurita fuerte de Telefe y si hablo mal, no me van a llamar", reveló Christian U al referirse a la supuesta bajada de pulgar en el canal. El ex participante no dudó en señalar la personalidad del conductor como el eje del conflicto. "A Santiago no le gusta que hablen de él y mucho menos que hablen mal. Pero bueno, si no te gusta mi opinión, lo lamento", afirmó sin dar marcha atrás en sus dichos.

Ante la posibilidad de quedar fuera de la industria, el campeón se mostró muy tranquilo y alejado de cualquier postura de sumisión. "No soy alcahuete y mis cuentas no las pago con la tele sino con mis otros trabajos. Si me preguntás, te digo lo que pienso", sentenció para dejar claro que su sustento económico no depende de los medios.

Respecto a su visión sobre el programa actual, fue muy crítico con el rol que ocupa el animador en la pantalla. "Jamás le falté el respeto, sólo dije que no me va lo que hace en Gran Hermano. Con la experiencia que tiene, calculo que podría hacerlo mejor, podría bajar el ego y la soberbia de querer ser el centro, porque GH tiene fuerza por sí solo. Es un formato armado a nivel mundial", analizó con firmeza.

Finalmente, Urrizaga expuso su preocupación por el destino de quienes pasan por la casa más famosa del país en comparación con otras versiones internacionales. "En otros países del Mundo, como en Brasil, los que van a Gran Hermano salen mega famosos. Acá, los que salen son bastardeados y los bacilan porque estuvieron en un reality. Hay algo que se está haciendo mal", concluyó sobre el presente del espectáculo local este 14 de mayo de 2026.