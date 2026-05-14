La empresa Obras Sanitarias informó que este viernes 15 de mayo no habrá atención al público en sus oficinas comerciales debido a la conmemoración del Día del Sanitarista, una jornada especial para los trabajadores del sector.

La medida implica el cierre total de las dependencias administrativas durante toda la jornada, por lo que los usuarios no podrán realizar trámites presenciales. Sin embargo, desde la empresa aclararon que la prestación de los servicios esenciales no se verá interrumpida.

En este sentido, OS confirmó que se mantendrán activas las guardias operativas y el sistema de atención de urgencias, con el objetivo de garantizar el normal funcionamiento del servicio de agua y saneamiento en toda la provincia.

Para quienes necesiten realizar reclamos o reportar inconvenientes técnicos, la empresa recordó que continúan habilitados los canales de contacto alternativos. Los usuarios podrán comunicarse a través de WhatsApp, exclusivamente por mensajes de texto, al número 264 506 4444.

Además, seguirá funcionando la línea gratuita 0800-222-6773, disponible para consultas y asistencia técnica durante toda la jornada.

De esta manera, aunque no habrá atención presencial, los sanjuaninos contarán con vías de comunicación para resolver emergencias mientras el personal administrativo celebra su día institucional.