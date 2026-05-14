Milett Figueroa rompió el silencio sobre el nuevo romance de Marcelo Tinelli

El final de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a ser el tema del momento tras un mes de silencio mediático. La modelo peruana rompió su hermetismo en el programa Amor y fuego de la cadena Willax, donde se refirió por primera vez al vínculo del conductor con Rossana Almeyda.

Al ser consultada sobre este presente sentimental de su expareja, ella fue directa y manifestó que "todo el mundo tiene derecho a rehacer su vida como le parezca". En una declaración llena de sinceridad, Milett añadió que "obviamente le deseo toda la felicidad del mundo. Si no comete los mismos errores que cometió conmigo, va a poder ser feliz".

La entrevista, que fue replicada en el ciclo A la tarde, permitió conocer los motivos profundos que distanciaron a la pareja. A pesar de los sentimientos involucrados, la artista explicó que "terminé la relación estando muy enamorada porque nuestros valores no se alinean y no era sano para mí".

De igual manera, Figueroa aprovechó el espacio para dejar clara su postura ética ante las cámaras al asegurar que "quiero dejar en claro que no me gustan las mentiras ni las traiciones. La deslealtad no va conmigo para nada".

Durante la charla, la joven mostró su lado más humano y el impacto emocional que le dejó este vínculo tan expuesto. Con mucha fragilidad, reflexionó sobre su proceso de duelo y admitió que "obviamente es un proceso... soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento. Creo que el amor no aparece muchas veces".

En un instante de gran sensibilidad, aclaró que sus lágrimas no eran un signo de despecho, sino de tristeza familiar, al puntualizar que "estas lágrimas no son de despecho, son de dolor, dolor de ver a mi mamá, que está mal".

Mientras Milett se enfoca en su recuperación, Marcelo Tinelli disfruta de su relación con Rossana Almeyda, una empresaria de bajo perfil y madre de un hijo que ya cuenta con la aceptación de su familia.

De hecho, el gesto de Cande Tinelli al seguir a la nueva pareja de su padre en Instagram fue interpretado como una señal de bienvenida al círculo íntimo. Este romance, que incluyó la participación en un reality familiar y superó distancias geográficas, transita hoy una nueva etapa.