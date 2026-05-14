La ciudad cordobesa de Cosquín permanece conmocionada tras la muerte de una nena de 4 años que fue atacada brutalmente por un perro frente al cementerio local. El hecho ocurrió cerca del mediodía y, pese al rápido accionar de los servicios de emergencia, la menor falleció por las graves heridas sufridas en el cuello y la cabeza.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que el animal reaccionó violentamente porque estaba comiendo cuando la niña se acercó al lugar donde solía permanecer. Según testigos de la zona, la menor ingresó a un terreno baldío lindero a una marmolería y allí fue sorprendida por el perro.

Uno de los testimonios más impactantes fue el de Roberto, empleado del cementerio y testigo directo del episodio. “El perro no es peligroso ni salvaje, siempre anda suelto y no había atacado a nadie antes”, relató. Sin embargo, sostuvo que la nena “le invadió su lugar” y eso habría desencadenado la reacción agresiva del animal.

El hombre también describió la desesperante escena que vivieron quienes intentaron auxiliar a la menor. “El perro estaba ensañadísimo. No nos dejaba entrar”, contó. Según explicó, varias personas debieron acercarse con palos y agua para lograr que el animal retrocediera.

La autopsia confirmó que la niña murió por un shock hipovolémico provocado por una herida penetrante en el cuello que afectó la carótida izquierda. Además, el informe forense reveló que el cuerpo presentaba 14 lesiones profundas en cuello y cabeza, además de múltiples escoriaciones.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Segundo Turno de Cosquín, encabezada por Silvana Pen. Los peritos intentan determinar si el perro tenía dueño, si vivía en situación de calle o si pertenecía al predio donde ocurrió el ataque.

El caso generó un fuerte impacto en Córdoba y reabrió el debate sobre el control de animales sueltos y la responsabilidad sobre perros potencialmente peligrosos en espacios públicos y zonas urbanas.