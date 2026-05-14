El consumo privado en la Argentina volvió a mostrar señales de debilidad durante abril y profundizó la preocupación sobre la recuperación económica. Según un informe elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, el consumo registró una caída interanual de 0,6% en abril y acumuló una contracción de 1,5% en el primer cuatrimestre de 2026.

El relevamiento, realizado a través del Índice de Consumo Privado (ICP-UP), indicó además que, en términos desestacionalizados, la actividad regresó a niveles similares a los de octubre de 2025, luego de varios meses consecutivos de deterioro desde mediados del año pasado.

Aunque la comparación mensual mostró cierta estabilidad respecto de marzo, los especialistas advirtieron que eso no implica una recuperación, sino apenas una desaceleración en la velocidad de la caída. El informe sostiene que todavía persiste una marcada debilidad en el consumo masivo y en varios indicadores vinculados al mercado interno.

Uno de los datos más preocupantes vuelve a ser el consumo de carne vacuna, que acumuló nueve meses consecutivos de caída. En marzo había registrado una baja interanual de 7,6%, consolidando una tendencia negativa que refleja el impacto de la pérdida de poder adquisitivo sobre los hábitos de compra.

El estudio también reveló que la recaudación del IVA en términos reales cayó 1,3% interanual en abril y ya suma seis meses seguidos en retroceso. En paralelo, las compras con tarjeta de crédito crecieron apenas 1,3%, muy lejos del incremento del 12% que se había observado en enero.

En los bienes durables el panorama mostró comportamientos dispares. Mientras el patentamiento de motos creció 52,1% interanual en abril, el de automóviles cayó 14,6%. En servicios también comenzaron a aparecer señales de enfriamiento: los restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registraron su primera baja del año, con un retroceso de 6%.

A pesar de algunos repuntes puntuales en indumentaria y calzado, el informe concluye que el consumo todavía no logra consolidar una recuperación sostenida y que la evolución de los próximos meses dependerá del comportamiento de la inflación, los salarios y el crédito.